Jedna z gwiazd "The Pitt" nie wróci w 3. sezonie serialu

Variety poinformowało, że w trzecim sezonie "The Pitt" dojdzie do zmian w obsadzie. Jedna z gwiazd pożegna się z serialem.
"The Pitt" bez dr Mohan
Z "The Pitt
" odchodzi Supriya Ganesh
, która od pierwszego sezonu grała dr Samirę Mohan. Jej odejście ma wynikać tego, jak toczy się fabuła serialu. Akcja rozgrywa się w szpitalu dydaktycznym w Pittsburghu, co naturalnie wiąże się z rotacją rezydentów, zaś w drugim sezonie Mohan zastanawia się nad kolejnym etapem swojej kariery. W serialu był już podobny przypadek - grana przez Tracy Ifeachor
doktor Collins zmieniła miejsce pracy między dwoma sezonami. Jednocześnie zachodzi też inna zmiana. Ayesha Harris, wcielająca się w dr Parker Ellis, będzie teraz członkinią głównej obsady.
Aktorka pojawiła się w czterech z 15 odcinków pierwszego sezonu i powróciła w kolejnej odsłonie. Harris znana jest również z ról w m.in. "Daisy Jones & The Six
" oraz "Glamorous
".
Pierwszy sezon "The Pitt
" okazał się dużym sukcesem zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Produkcja zdobyła 13 nominacji do nagród Emmy
, wygrywając m.in. w kategoriach najlepszy serial dramatyczny, najlepszy aktor pierwszoplanowy (Noah Wyle
), najlepszy aktor gościnny (Shawn Hatosy
) oraz najlepsza aktorka drugoplanowa (Katherine LaNasa
). Akcja każdego sezonu rozgrywa się w ciągu kilkunastu godzin, podczas jednego dyżuru na oddziale ratunkowym.
"The Pitt" - zwiastun 2. sezonu