Jedna z gwiazd "The Pitt" nie wróci w 3. sezonie serialu

Variety poinformowało, że w trzecim sezonie "The Pitt" dojdzie do zmian w obsadzie. Jedna z gwiazd pożegna się z serialem.

"The Pitt" bez dr Mohan




Z "The Pitt" odchodzi Supriya Ganesh, która od pierwszego sezonu grała dr Samirę Mohan. Jej odejście ma wynikać tego, jak toczy się fabuła serialu. Akcja rozgrywa się w szpitalu dydaktycznym w Pittsburghu, co naturalnie wiąże się z rotacją rezydentów, zaś w drugim sezonie Mohan zastanawia się nad kolejnym etapem swojej kariery. W serialu był już podobny przypadek - grana przez Tracy Ifeachor doktor Collins zmieniła miejsce pracy między dwoma sezonami. 

Jednocześnie zachodzi też inna zmiana. Ayesha Harris, wcielająca się w dr Parker Ellis, będzie teraz członkinią głównej obsady. Aktorka pojawiła się w czterech z 15 odcinków pierwszego sezonu i powróciła w kolejnej odsłonie. Harris znana jest również z ról w m.in. "Daisy Jones & The Six" oraz "Glamorous".


Pierwszy sezon "The Pitt" okazał się dużym sukcesem zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Produkcja zdobyła 13 nominacji do nagród Emmy, wygrywając m.in. w kategoriach najlepszy serial dramatyczny, najlepszy aktor pierwszoplanowy (Noah Wyle), najlepszy aktor gościnny (Shawn Hatosy) oraz najlepsza aktorka drugoplanowa (Katherine LaNasa). Akcja każdego sezonu rozgrywa się w ciągu kilkunastu godzin, podczas jednego dyżuru na oddziale ratunkowym. 

