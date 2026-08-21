"The Pitt" z dużymi zmianami w obsadzie. Nowi aktorzy w 3. sezonie

Trzeci sezon "The Pitt" nabiera kształtów. Do obsady medycznego hitu dołączyło właśnie siedmioro aktorów, którzy wcielą się w nowych pacjentów i obsługę szpitala. Wśród nowych nazwisk znalazł się Chris Diamantopoulos, a także Hannah Ware, Stephen Chang i Brent Sexton.
Kto pojawi się w 3. sezonie "The Pitt"?
Nowe role zostały rozdzielone pomiędzy pacjentów oraz personel szpitala. Stephen Chang
, którego można kojarzyć z serialu "Bosch: Dziedzictwo
", wcieli się w Mitcha Connorsa. Barry Clifton
("The Madison
") zagra Davida "Beara" Burtona. Lawrence Kao
("Walker: Independence
") pojawi się jako Harold Joslyn, natomiast Brent Sexton ("Deadwood
") zagra Daryla Oatesa. Hannah Ware
("Dopasowani
") wcieli się w Charlotte Boyle. Wszystkie te postacie będą pacjentami oddziału ratunkowego.
Dwie pozostałe role mogą mieć dla fabuły większe znaczenie. Chris Diamantopoulos
zagra dr. Ashera Grossmana, nowego dyrektora medycznego Pittsburgh Trauma Medical Center. Z kolei JB Tadena
("Kung Fu
") wcieli się w dr. Reeda Thomasa, lekarza pracującego w PTMC.
Obsadzenie Diamantopoulosa
jako nowego dyrektora medycznego może być szczególnie interesujące dla fanów serialu. Dr Gloria Underwood, grana przez Michael Hyatt
, była CMO w pierwszym sezonie, ale w drugim pojawiała się już tylko we wzmiankach. Twórcy na razie nie ujawniają, co dokładnie oznacza pojawienie się Grossmana ani jaki będzie dalszy los Underwood.
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Chris Diamantopoulos
Serial ponownie zabierze widzów do Pittsburgh Trauma Medical Center, gdzie lekarze i pielęgniarki każdego dnia walczą nie tylko o życie pacjentów, ale również z własnym zmęczeniem, kryzysami i ograniczeniami systemu ochrony zdrowia. Jednym z charakterystycznych elementów "The Pitt
" pozostaje narracja w czasie rzeczywistym. Kolejne godziny dyżuru przynoszą nowe przypadki, a wraz z nimi kolejne sytuacje, na które personel musi reagować niemal natychmiast.
Robby wraca do szpitala
Trzeci sezon rozpocznie się 12 listopada 2026 roku, czyli cztery miesiące i osiem dni po wydarzeniach z drugiej odsłony. Będzie to dzień po Dniu Weteranów i około dwa tygodnie przed Świętem Dziękczynienia. Co ważne, historia rozpocznie się w momencie powrotu dr. Michaela "Robby'ego" Robinavitcha do pracy po dłuższej przerwie. Noah Wyle
, który gra Robby'ego i jest również producentem wykonawczym serialu, zapowiada, że tym razem szczególnie ważny będzie proces leczenia samego lekarza. Robby rozpoczął terapię i zaczął mierzyć się z własnymi problemami. Nie oznacza to jednak, że wszystko nagle stanie się proste. Jego przemiana ma być krucha i obarczona ryzykiem, ale po raz pierwszy wyraźnie widać w nim zmiany.
To rozwinięcie jednego z najważniejszych tematów serialu. Jak wcześniej tłumaczył Wyle
, pierwszy sezon pokazywał lekarza w roli pacjenta, drugi przyglądał się temu, jak lekarze radzą sobie z własną chorobą, natomiast trzeci ma pokazać, co mogą zyskać dzięki doświadczeniu bycia pacjentem.
Pogoda też będzie miała znaczenie
Twórcy zamierzają wykorzystać również samą porę roku. Akcja rozpocznie się jesienią, gdy w Pittsburghu temperatury zaczynają gwałtownie spadać. Dla personelu oddziału ratunkowego oznacza to zupełnie nowy zestaw problemów.
Śliskie drogi zwiększą liczbę wypadków, rozpoczęcie sezonu grzewczego przyniesie ryzyko awarii kotłów i pożarów, a spadek temperatur dodatkowo uwidoczni problemy osób bezdomnych. Wyle określił pogodę wręcz jako jednego z bohaterów nowego sezonu.
Kto jeszcze wróci?Noah Wyle
nie będzie oczywiście jedyną znajomą twarzą. W 3. sezonie pojawią się również Katherine LaNasa
, Sepideh Moafi
, Patrick Ball
, Isa Briones
, Shawn Hatosy
, Taylor Dearden
, Fiona Dourif
, Shabana Azeez
, Gerran Howell
oraz Ayesha Harris
. Ta ostatnia została wcześniej awansowana do głównej obsady.
Postać Victorii Javadi, grana przez Shabanę Azeez
, nie będzie tym razem pracować na ostrym dyżurze. Bohaterka zajmie się stażem na psychiatrii.
To jednak nie koniec nowych twarzy. Wcześniej ogłoszono również angaż Pruitta Taylora Vince'a
, Malachiego Beasleya
, Cheyenne Perez
, Jeremy'ego Radina
, Charlza Williamsa
oraz Rosanny Zayas
. Wśród nich znajdują się zarówno pacjenci, jak i osoby związane zawodowo ze szpitalem. Trzeci sezon "The Pitt" ma zadebiutować w styczniu 2027 roku na HBO Max.
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