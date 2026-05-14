"The Pitt". Noah Wyle ujawnia, kiedy rozgrywać się będzie akcja 3. sezonu

W środę swoją prezentację planów serialowych na najbliższe miesiące i lata miał Warner Bros. Discovery. Obecny był na niej Noah Wyle, który miał dla fanów serialu "The Pitt" ważną wiadomość.
Nowe przypadki na SORze "The Pitt"
to jeden z największych hitów serialowych ostatnich lat. Stoją za nim osoby związane przed laty z innym medycznym hitem telewizyjnym "Ostrym dyżurem
". Wśród nich jest Noah Wyle
- gwiazda i producent "The Pitt
".
I to on ujawnił, w jakim okresie osadzona zostanie akcja 3. sezonu. Wkrótce rozpoczynamy prace nad 3. sezonem
- powiedział Wyle
. - Jego akcja rozgrywa się na początku listopada, tuż przed świętami. Zespół medyczny czeka cała masa nagłych przypadków, konfrontacji i komplikacji.
Akcja niedawno zakończonego drugiego sezonu rozgrywała się w Dniu Niepodległości. Wygląda na to, że trzeci sezon będzie rozgrywał się przed Dniem Weterana (który przypada w USA 11 listopada).
Warto zauważyć, że weterani są bardzo istotni dla twórców serialu "The Pitt"
. Doktor Jack Abbot grany przez Shawna Hatosy'ego
oraz doktor Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi
) są weteranami. Podobnie jak i przyjaciel Robby'ego Duke Ekins (Jeff Kober
).
