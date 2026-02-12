"The Price of Peace": Pearce, Harris i Ninidze w thrillerze o konferencji poczdamskiej

Guy Pearce, Jared Harris i Merab Ninidze znaleźli się w obsadzie thrillera politycznego "The Price of Peace". Reżyserskie krzesło zajmie czterokrotnie nominowany do Oscara Anthony McCarten. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Pearce, Harris i Ninidze w thrillerze politycznym o konferencji poczdamskiej
Akcja "The Price of Peace
" będzie się toczyć podczas konferencji poczdamskiej. Pearce
, Harris
i Ninidze
wcielą się w przywódców trzech światowych mocarstw: prezydenta USA Harry'ego S. Trumana
, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla
i stojącego na czele ZSRR Józefa Stalina
. Film pokaże osobiste i polityczne cele każdego z nich: zakończenie wojny z Japonią, zbliżające się wybory w kraju oraz ambicje terytorialne wobec okupowanych krajów.
Prace na planie mają się rozpocząć latem tego roku. Materiał powstanie w Londynie i Poczdamie.
Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Guy Pearce zagra prezydenta Harry'ego S. Trumana
Getty Images © Dimitrios Kambouris
Jared Harris zagra Winstona Churchilla
Getty Images © Matt Winkelmeyer
Merab Ninidze zagra Józefa Stalina
Ostatnie role Guya Pearce'a. "The Brutalist" w podcaście Mam parę uwagGuya Pearce'a
mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w westernie "Zdążyć przed śmiercią
" oraz wyprodukowanym dla Netfliksa thrillerze psychologicznym "Kobieta z kabiny dziesiątej
". Rola w dramacie "The Brutalist
" przyniosła mu nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
Ostatnie role Jareda Harrisa. Zobacz zwiastun "Domu pełnego dynamitu"Jareda Harrisa
mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w "Domu pełnym dynamitu
" (zwiastun poniżej) oraz serialu "Fundacja
". Na etapie postprodukcji są dwa projekty z jego udziałem: "Dzika noc 2
" oraz dramat polityczny "Reykjavik
", w którym wcielił się w inną postać historyczną – Michaiła Gorbaczowa
.
Ostatnie role Meraba NinidzeMerab Ninidze
to pochodzący z Gruzji aktor. W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w nominowanym do Oscarów "Konklawe
" Edwarda Bergera
oraz w thrillerach "Fachowiec
" i "Bez skrupułów Toma Clancy'ego
".