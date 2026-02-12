Newsy Filmy "The Price of Peace": Pearce, Harris i Ninidze w thrillerze o konferencji poczdamskiej
Filmy

"The Price of Peace": Pearce, Harris i Ninidze w thrillerze o konferencji poczdamskiej

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Price+of+Peace%22%3A+Pearce%2C+Harris+i+Ninidze+w+thrillerze+o+konferencji+poczdamskiej-165158
&quot;The Price of Peace&quot;: Pearce, Harris i Ninidze w thrillerze o konferencji poczdamskiej
źródło: Getty Images
autor: Universal History Archive
Guy Pearce, Jared Harris i Merab Ninidze znaleźli się w obsadzie thrillera politycznego "The Price of Peace". Reżyserskie krzesło zajmie czterokrotnie nominowany do Oscara Anthony McCarten.

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Pearce, Harris i Ninidze w thrillerze politycznym o konferencji poczdamskiej


Akcja "The Price of Peace" będzie się toczyć podczas konferencji poczdamskiej. Pearce, Harris i Ninidze wcielą się w przywódców trzech światowych mocarstw: prezydenta USA Harry'ego S. Trumana, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i stojącego na czele ZSRR Józefa Stalina. Film pokaże osobiste i polityczne cele każdego z nich: zakończenie wojny z Japonią, zbliżające się wybory w kraju oraz ambicje terytorialne wobec okupowanych krajów.

Prace na planie mają się rozpocząć latem tego roku. Materiał powstanie w Londynie i Poczdamie.

GettyImages-2200047126.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Guy Pearce zagra prezydenta Harry'ego S. Trumana
GettyImages-2237967466.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris
Jared Harris zagra Winstona Churchilla
GettyImages-2170333953.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer
Merab Ninidze zagra Józefa Stalina


Ostatnie role Guya Pearce'a. "The Brutalist" w podcaście Mam parę uwag


Guya Pearce'a mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w westernie "Zdążyć przed śmiercią" oraz wyprodukowanym dla Netfliksa thrillerze psychologicznym "Kobieta z kabiny dziesiątej". Rola w dramacie "The Brutalist" przyniosła mu nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:



Ostatnie role Jareda Harrisa. Zobacz zwiastun "Domu pełnego dynamitu"


Jareda Harrisa mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w "Domu pełnym dynamitu" (zwiastun poniżej) oraz serialu "Fundacja". Na etapie postprodukcji są dwa projekty z jego udziałem: "Dzika noc 2" oraz dramat polityczny "Reykjavik", w którym wcielił się w inną postać historyczną – Michaiła Gorbaczowa.


Ostatnie role Meraba Ninidze


Merab Ninidze to pochodzący z Gruzji aktor. W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w nominowanym do Oscarów "Konklawe" Edwarda Bergera oraz w thrillerach "Fachowiec" i "Bez skrupułów Toma Clancy'ego".

Powiązane artykuły Jared Harris

Zobacz wszystkie artykuły

The Price of Peace  (2027)

 The Price of Peace

Najnowsze Newsy

Recenzja serialu "Ołowiane dzieci": Siłaczka na Śląsku

Filmy

Franz Rogowski i Benedict Wong w nowej "Masce Czerwonego Moru"

Filmy

Josh Gad i Jason Isaacs w czarnej komedii na froncie II wojny

Seriale

CANAL+ potwierdza ploteczki: powstanie 6. sezon "The Office PL"

4 komentarze

Bijou Phillips potrzebuje nerki. Dramatyczny apel aktorki

4 komentarze
Inne Filmy

James Van Der Beek wydał oszczędności na walkę z chorobą. Trwa zbiórka dla rodziny

17 komentarzy
Inne Filmy

"Śnieżka": gigantyczny budżet, olbrzymia strata. Disney ujawnia dane finansowe

28 komentarzy