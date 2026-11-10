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Gwiazdy "Krainy lodu" zapraszają do "Prawdziwej krainy lodu"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Real+Frozen%22%3A+Bell%2C+Menzel%2C+Groff+i+Gad+narratorami+serialu+National+Geographic-169595
Gwiazdy &quot;Krainy lodu&quot; zapraszają do &quot;Prawdziwej krainy lodu&quot;
źródło: materialy promocyjne
National Geographic łączy siły z Walt Disney Animation Studios. Efektem ich współpracy będzie serial dokumentalny "The Real Frozen", w którym wezmą udział gwiazdy oscarowej animacji "Kraina lodu".

Gwiazdy "Krainy lodu" w dokumencie National Geographic


"The Real Frozen" zabierze nas do Skandynawii. Zapierające dech zimowe krajobrazy Islandii, Finlandii, Norwegii i Szwecji posłużą jako tło dla opowieści o zwierzętach, których hart ducha, odporność i relacje odzwierciedlają emocjonalną istotę animacji "Kraina lodu". Będziemy mieli okazję poznać ich strategie przetrwania i zobaczyć, jak radzą sobie nawet z najsurowszymi zimami. 

GettyImages-1243085209.jpg Getty Images © Image Group LA

Naszymi przewodnikami po owej "prawdziwej krainie lodu" będą Kristen Bell, Idina Menzel i Jonathan Groff, którzy jako narratorzy powrócą do swoich ról z uwielbianej animacji: Anny, Elsy i Kristoffa. Josh Gad ma się pojawiać gościnnie jako Olaf

W oświadczeniu Courteney Monroe, prezeski National Geographic Content, czytamy: 

Naszą pasją w National Geographic jest inspirowanie kolejnych pokoleń i tworzenie historii, które dzieci uwielbiają, a rodzice darzą zaufaniem. W oparciu o sukces nagrodzonego Emmy "Mikroświata" i zbliżającego się "The Real Finding Nemo", z radością rozwijamy naszą serię "The Real", dodając do niej "The Real Frozen". To wspaniała okazja, by połączyć uwielbiane historie i postacie Disneya z nowatorskim podejściem do opowiadania o świecie przyrody, jakie reprezentujemy w National Geographic. Dzięki temu dzieci i całe rodziny będą mogły odkrywać niesamowite cuda naszego świata i dać im okazję do fascynującej przygody, jaką jest poznawanie świata.

Zobacz zwiastun "Krainy lodu II"


"Kraina lodu II" (zwiastun poniżej) trafiła na ekrany w 2019 roku. Disney aktualnie pracuje nad dwiema kolejnymi odsłonami cyklu. Premiera pierwszej z nich zaplanowana jest na listopad przyszłego roku. 

kraina lodu ii

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