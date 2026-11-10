Gwiazdy "Krainy lodu" zapraszają do "Prawdziwej krainy lodu"

National Geographic łączy siły z Walt Disney Animation Studios. Efektem ich współpracy będzie serial dokumentalny "The Real Frozen", w którym wezmą udział gwiazdy oscarowej animacji "Kraina lodu".
Gwiazdy "Krainy lodu" w dokumencie National Geographic
"The Real Frozen
" zabierze nas do Skandynawii. Zapierające dech zimowe krajobrazy Islandii, Finlandii, Norwegii i Szwecji posłużą jako tło dla opowieści o zwierzętach, których hart ducha, odporność i relacje odzwierciedlają emocjonalną istotę animacji "Kraina lodu". Będziemy mieli okazję poznać ich strategie przetrwania i zobaczyć, jak radzą sobie nawet z najsurowszymi zimami.
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Naszymi przewodnikami po owej "prawdziwej krainie lodu" będą Kristen Bell
, Idina Menzel
i Jonathan Groff
, którzy jako narratorzy powrócą do swoich ról z uwielbianej animacji: Anny
, Elsy
i Kristoffa. Josh Gad
ma się pojawiać gościnnie jako Olaf
.
W oświadczeniu Courteney Monroe, prezeski National Geographic Content, czytamy: Naszą pasją w National Geographic jest inspirowanie kolejnych pokoleń i tworzenie historii, które dzieci uwielbiają, a rodzice darzą zaufaniem. W oparciu o sukces nagrodzonego Emmy "Mikroświata" i zbliżającego się "The Real Finding Nemo", z radością rozwijamy naszą serię "The Real", dodając do niej "The Real Frozen". To wspaniała okazja, by połączyć uwielbiane historie i postacie Disneya z nowatorskim podejściem do opowiadania o świecie przyrody, jakie reprezentujemy w National Geographic. Dzięki temu dzieci i całe rodziny będą mogły odkrywać niesamowite cuda naszego świata i dać im okazję do fascynującej przygody, jaką jest poznawanie świata.
Zobacz zwiastun "Krainy lodu II"
"Kraina lodu II
" (zwiastun poniżej) trafiła na ekrany w 2019 roku. Disney aktualnie pracuje nad dwiema kolejnymi odsłonami cyklu. Premiera pierwszej z nich zaplanowana jest na listopad przyszłego roku.
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