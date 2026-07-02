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"The Reckoner": Peter Dinklage w akcyjniaku twórcy "The Furious" i scenarzysty "Johna Wicka"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Reckoner%22%3A+Peter+Dinklage+gwiazd%C4%85+filmu+Kenjiego+Tanigakiego+i+Dereka+Kolstada-167396
&quot;The Reckoner&quot;: Peter Dinklage w akcyjniaku twórcy &quot;The Furious&quot; i scenarzysty &quot;Johna Wicka&quot;
źródło: Getty Images
autor: John Lamparski
Kaskaderzy przemianowani na reżyserów, jak David Leitch i Chad Stahelski, zyskują coraz większe uznanie wśród fanów kina akcji. Do tego grona dołącza Kenji Tanigaki (na zdjęciu niżej), który po dobrze przyjętym "The Furious" zrealizuje film zatytułowany "The Reckoner". Projekt powstaje dla Lionsgate.

O filmie "The Reckoner"


Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Nad scenariuszem pracuje Derek Kolstad, czyli jeden z twórców serii "John Wick". W roli głównej zobaczymy Petera Dinklage'a. Obaj będą pełnić też obowiązki producentów.

GettyImages-2278712869.jpg Getty Images © Gonzalo Marroquin

Wśród producentów wykonawczych znaleźli się bracia Joe i Anthony Russo, którzy będą reprezentować swoje studio AGBO. Współpracują oni już z Lionsgate przy filmie "John Rambo".

Erin Westerman, prezeska Lionsgate Motion Picture Group, skomentowała:

Jedną z najbardziej satysfakcjonujących części naszej pracy  jest odkrywanie twórców o wyjątkowym głosie, prezentowanie ich dzieł szerszej publiczności kinowej i współpraca z nimi, gdy podejmują się projektów o większej skali i ambicji. Taki dokładnie jest Kenji Tanigaki, który w "The Furious" pokazał swój wyjątkowy talent. Jesteśmy podekscytowani ponownym spotkaniem z naszymi przyjaciółmi z AGBO, aby wspólnie zaprezentować widzom na całym świecie śmiałą wizję, czyli "The Reckoner". 

Ostatnie role Petera Dinklage'a


Petera Dinklage'a w ostatnich latach wystąpił m.in. w widowisku "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", komediach "Bez lukru" i "Bracia", remake'u kultowego "Toksycznego mściciela", kryminale "Urodzony rabuś" czy serialu "Dexter: Zmartwychwstanie". W tym roku na ekrany trafiły dwa projekty z jego udziałem: czarna komedia "Idiots" i film fantasy "Wicker", które zadebiutowały na festiwalu Sundance. 

Zobacz zwiastun "The Furious"


Aktualnie filmografię Kenjiego Tanigakiego zamyka akcyjniak "The Furious", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto. Przypominamy jego zwiastun: 


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