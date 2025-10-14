Polska gwiazda w kontynuacji "Pasji" Mela Gibsona

Po informacji o tym, że Jim Caviezel nie powróci w roli Jezusa w "The Resurrection of the Christ", twórcy musieli prędko znaleźć odpowiednie zastępstwo. W ogłoszonej dziś przez Variety obsadzie kontynuacji "Pasji" znalazło się polskie nazwisko. Mel Gibson będzie pracował z Kasią Smutniak!
Kasia Smutniak w kontynuacji "Pasji" Mela Gibsona
Jak donosi Variety, Kasia Smutniak
obejmie rolę Maryi, w którą w "Pasji
" wcieliła się Maia Morgenstern
. Po roli w "Doktorze Dolittle
" i wcieleniu się w główną bohaterkę serialu "Domina
", będzie to kolejny ważny występ aktorki w produkcji anglojęzycznej. Dotychczas w dużych rolach pojawiała się przeważnie we Włoszech ("Oni
", "Koliber
") oraz Polsce ("Nieznajomi
", "Słodki koniec dnia
").
Poza Kasią Smutniak
, Variety wymienia także resztę aktorów, którzy wcielą się w kluczowych bohaterów opowieści. Jima Caviezela
w roli Jezusa zastąpi fiński aktor Jaakko Ohtonen
("Wikingowie: Walhalla
"). W Marię Magdalenę, którą w "Pasji
" zagrała Monica Bellucci
, wcieli się z kolei Mariela Garriga
("Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One
"). Pier Luigi Pasino
("Lovely Boy
") zagra świętego Piotra, z kolei w roli Poncjusza Piłata zobaczymy Riccardo Scamarcio
("Oni
").
Przypomnijmy, że zmiana aktora wcielającego się w rolę Jezusa odbyła się zupełnie niespodziewanie. Początkowo ogłaszano, że Caviezel
wystąpi w filmie. Aktor podobno już przygotowywał się do roli, m.in. modląc się i poszcząc. Gibson
planował odmłodzić aktora cyfrowo – akcja filmu rozgrywa się bowiem trzy dni po wydarzeniach z "Pasji
". Tymczasem od premiery minęło 21 lat. 57-letni Caviezel
miał zagrać 33-letniego Jezusa.
Zmiana tłumaczona jest tym, że proces odmładzania aktora okazał się zbyt problematyczny, chociaż Gibson
zapewniał w wywiadach, że potrafi poradzić sobie z tą przeszkodą. Zdjęcia do "The Resurrection of the Christ
" miały ruszyć w tym miesiącu w Rzymie.
Pierwsza część "The Resurrection of the Christ
" ma trafić do kin w Wielki Piątek, 26 marca 2027 roku. Premiera drugiej części będzie miała miejsce 40 dni później w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, 6 maja 2027 roku.
Co wiemy o "The Resurrection of the Christ"?
"The Resurrection of the Christ
" ma opowiadać o trzech dniach pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Mel Gibson
opisywał film jako "trip", podczas którego Jezus odwiedza "inne wymiary". W roli głównej wystąpi Jim Caviezel
. Dla wielu, wielu osób na całym świecie "The Resurrection of the Christ" jest najbardziej oczekiwanym kinowym wydarzeniem generacji. To także budzący podziw spektakularny film kinowy, który zachwyci widzów na całym świecie. Mel jest jednym z najwspanialszych reżyserów naszych czasów, a ten projekt, głęboko dla niego osobisty, to dla niego także doskonała okazja, by zaprezentować swój talent. Znam Mela i Bruce'a od 30 lat i jestem podekscytowany perspektywą partnerowania im jeszcze raz przy tym przełomowym wydarzeniu
, skomentował w maju Adam Fogelson, prezes Lionsgate Motion Picture Group.
"Pasja" – zwiastun filmu