Sequele "Pasji" mają nowe (późniejsze) daty premier. Jest oficjalne zdjęcie

Mel Gibson pokazał pierwsze zdjęcie z "The Resurrection of the Christ" - podzielonej na dwie części kontynuacji głośnej "Pasji" z 2004 roku. Reżyser potwierdził również zakończenie zdjęć do widowiska, jednocześnie ogłaszając zmiany w harmonogramie premier.
Kiedy zadebiutuje kontynuacja "Pasji"?
Produkcja była realizowana przez 134 dni we Włoszech - m.in. w Rzymie, Bari, Materze i Brindisi - i zakończyła się wcześniej niż planowano. W oficjalnym oświadczeniu Gibson
stwierdził, że to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie zrobił w życiu i dodał, że historia zmartwychwstania Chrystusa była dla niego przedsięwzięciem, które próbował doprowadzić do realizacji od ponad 20 lat. Podkreślił, że udało mu się je zrealizować dokładnie w takiej formie, jaką sobie wyobrażał.
Co z datami premier? Na biblijne widowisko przyjdzie nam poczekać dłużej. Pierwsza część filmu trafi do kin 6 maja 2027
roku zamiast planowanego wcześniej 26 marca. Druga odsłona została przesunięta aż o rok - z maja 2027 na 25 maja 2028 roku.
Jak wskazuje tytuł, "The Resurrection of the Christ
" będzie opowiadać o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Gibson
już wcześniej zapowiadał, że scenariusz - napisany wspólnie z Randallem Wallace’em
- będzie bardzo nietypowy i znacznie bardziej ambitny niż tradycyjne kino biblijne. Reżyser określał nawet projekt mianem narkotykowego tripu.
W nowym filmie nie powrócą jednak gwiazdy oryginalnej "Pasji
". W Jezusa wcieli się Jaakko Ohtonen
, a Marię Magdalenę zagra Mariela Garriga
. W obsadzie znaleźli się również Rupert Everett
, Kasia Smutniak
oraz Riccardo Scamarcio
.
Oryginalna "Pasja
" pozostaje jednym z największych niezależnych hitów w historii kina. Film zarobił ponad 610 mln dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 30 mln dolarów i przez lata był najbardziej dochodowym filmem z kategorią R w amerykańskim box office. Rekord ten pobił dopiero "Deadpool & Wolverine
" w 2024 roku.
"Pasja" - zwiastun filmu