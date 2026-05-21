Sequele "Pasji" mają nowe (późniejsze) daty premier. Jest oficjalne zdjęcie

Variety
Mel Gibson pokazał pierwsze zdjęcie z "The Resurrection of the Christ" - podzielonej na dwie części kontynuacji głośnej "Pasji" z 2004 roku. Reżyser potwierdził również zakończenie zdjęć do widowiska, jednocześnie ogłaszając zmiany w harmonogramie premier.

Produkcja była realizowana przez 134 dni we Włoszech - m.in. w Rzymie, Bari, Materze i Brindisi - i zakończyła się wcześniej niż planowano. W oficjalnym oświadczeniu Gibson stwierdził, że to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie zrobił w życiu i dodał, że historia zmartwychwstania Chrystusa była dla niego przedsięwzięciem, które próbował doprowadzić do realizacji od ponad 20 lat. Podkreślił, że udało mu się je zrealizować dokładnie w takiej formie, jaką sobie wyobrażał. 

Co z datami premier? Na biblijne widowisko przyjdzie nam poczekać dłużej. Pierwsza część filmu trafi do kin 6 maja 2027 roku zamiast planowanego wcześniej 26 marca. Druga odsłona została przesunięta aż o rok - z maja 2027 na 25 maja 2028 roku.


Jak wskazuje tytuł, "The Resurrection of the Christ" będzie opowiadać o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Gibson już wcześniej zapowiadał, że scenariusz - napisany wspólnie z Randallem Wallace’em - będzie bardzo nietypowy i znacznie bardziej ambitny niż tradycyjne kino biblijne. Reżyser określał nawet projekt mianem narkotykowego tripu.

W nowym filmie nie powrócą jednak gwiazdy oryginalnej "Pasji". W Jezusa wcieli się Jaakko Ohtonen, a Marię Magdalenę zagra Mariela Garriga. W obsadzie znaleźli się również Rupert Everett, Kasia Smutniak oraz Riccardo Scamarcio.

Oryginalna "Pasja" pozostaje jednym z największych niezależnych hitów w historii kina. Film zarobił ponad 610 mln dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 30 mln dolarów i przez lata był najbardziej dochodowym filmem z kategorią R w amerykańskim box office. Rekord ten pobił dopiero "Deadpool & Wolverine" w 2024 roku.

