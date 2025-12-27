"The Resurrection of the Christ" Mela Gibsona to nie będzie tani film. Znamy budżet

Jak dotąd o nowym filmie Mela Gibsona – "The Resurrection of the Christ" – wiadomo bardzo niewiele. Zdjęcia kręcone są obecnie w legendarnych rzymskich studiach Cinecittà Studios, a z informacji branżowych wynika, że produkcja wykorzystuje kamery IMAX. To sugeruje premierę w formacie IMAX w 2027 roku. Internetowe źródła donoszą też, ile "The Resurrection..." może kosztować.
"The Resurrection of the Christ" – budżet
Projekt od początku zaplanowano jako dwie części. Każda z nich ma kosztować około 100-125 mln dolarów, co daje łączny budżet przekraczający 250 mln. To bez porównania najdroższy film (czy też dwa), jaki Gibson kiedykolwiek wyreżyserował.
Według źródeł bliskich produkcji ogromną rolę w "The Resurrection of the Christ
" odegrają efekty specjalne. Sam Gibson określa projekt jako "superambitny" i porównuje go do "narkotykowej jazdy" – w filmie mają pojawić się m.in. anielskie i demoniczne starcia oraz zstąpienie Chrystusa do piekieł. Będzie to więc widowisko z rozmachem.
"Pasja"
"The Resurrection of the Christ" – co wiemy o filmie?
Co ciekawe, Gibson
zdecydował, że w przeciwieństwie do "Pasji
" dialogi będą prowadzone po angielsku, a nie w aramejskim czy hebrajskim. Decyzja ma pomóc dotrzeć do szerszej publiczności i nie odstraszyć widzów formą.
Zdjęcia rozpoczęły się w październiku i – ze względu na skalę przedsięwzięcia – potrwają aż 11 miesięcy. Ich zakończenie planowane jest na czerwiec 2026 roku.
Obsada również uległa dużym zmianom. Do ról nie wracają Jim Caviezel
ani Monica Bellucci
. Jezusa zagra fiński aktor Jaakko Ohtonen
, Marię Magdalenę – Mariela Garriga
, a w Marię wcieli się Kasia Smutniak
. W filmie zobaczymy też m.in. Riccarda Scamarcia
jako Poncjusza Piłata. Tajemniczym nazwiskiem w obsadzie pozostaje Rupert Everett
.
Pierwsza część "The Resurrection of the Christ" trafi do kin 26 marca 2027 roku, w Wielki Piątek. Druga pojawi się dokładnie 40 dni później – 6 maja 2027 roku, w dzień Wniebowstąpienia.
"Pasja" – zobacz zwiastun