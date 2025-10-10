La Llorona powróci. Prace na planie nowego filmu z uniwersum Obecności już trwają

Jak podaje The Hollywood Reporter, ruszyły prace na planie kontynuacji horroru "Topielisko. Klątwa La Llorony" Wiemy, że tytułowa zjawa powróci i będzie żądna zemsty. Getty Images © JC Olivera
Jay Hernandez na premierze horroru "Niebezpieczne zwierzęta"
Getty Images © Dia Dipasupil
Monica Raymund na premierze komedii "Kumple"
La Llorona powraca. Co wiemy o kontynuacji "Topieliska"?
Wiadomo, że w kontynuacji "Topieliska
" – zatytułowanej "The Revenge of La Llorona
" – do swojej roli powróci Raymond Cruz
, czyli ekranowy Rafael Olvera – szaman, który pomagał granej przez Lindę Cardellini
bohaterce zmierzyć się z tytułową zjawą. Gwiazdami projektu mają być Jay Hernandez
i Monica Raymund
. Towarzyszyć im będą Edy Ganem
, Martín Fajardo
oraz rodzeństwo Acston Luca Porto
i Avie Porto
. To właśnie grani przez nich bohaterowie staną się tym razem celem tytułowej Płaczącej Kobiety. Aby powstrzymać złego ducha przed uprowadzeniem dzieci, ich skłóceni rodzice będą musieli na nowo się zjednoczyć.
Młodzi aktorzy podzielili się wspólnymi zdjęciami z planu na swoich profilach w mediach społecznościowych. Możecie je zobaczyć poniżej:
Prace na planie rozpoczęły się w tym tygodniu w Buffalo w stanie Nowy Jork. Obowiązki producentów pełnią Emile Gladstone
, Gary Dauberman
i James Wan
, którzy pracowali przy pierwszej części. Zmienili się za to reżyser i scenarzyści. Związanego z uniwersum Obecności Michaela Chavesa
, który stał za sterami "La Llorony
", "Zakonnicy II
" oraz dwóch ostatnich odsłon "Obecności", zastąpił Santiago Menghini
. Pracuje on na postawie scenariusza autorstwa Seana Tretty
.
Zobacz zwiastun filmu "Topielisko. Klątwa La Llorony"
Należący do uniwersum Obecności
horror "Topielisko. Klątwa La Llorony
" trafił na ekrany w 2019 roku. Przypominamy zwiastun: