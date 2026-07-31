"The Road Home": John Legend jako Harry Belafonte w dramacie muzycznym o apartheidzie

John Legend dołączył do obsady reżyserowanego przez Billa Condona dramatu muzycznego "The Road Home". Zdjęcia powstają aktualnie w Republice Południowej Afryki.
John Legend jako Harry BelafonteLegend
wcieli się w Harry'ego Belafonte
(na zdjęciu niżej) – aktora, wokalistę i aktywistę walczącego o prawa człowieka, który w 2015 roku został uhonorowany Oscarem Specjalnym – Nagrodą humanitarną im. Jeana Hersholta. Mogliśmy go zobaczyć w takich filmach jak "Czarny kowboj
", "Kansas City
" czy "Czarne bractwo. BlacKKKlansman
".
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Akcja "The Road Home
" będzie się toczyć w latach 80. w RPA. Scenariusz autorstwa Michaela Bronnera
opowie o losach trębacza Hugh Masekeli
. Zostaje on wygnany z kraju w związku z kontrowersjami wokół wydanego przez Paula Simona
w 1986 roku albumu "Graceland" (muzyk został oskarżony o naruszenie bojkotu kulturalnego ONZ). Masekela
był jednym z 24 czarnych artystów, którzy brali udział w trasie promującej płytę. Wierzył on, że muzyka jest potężną bronią, dzięki której świat usłyszy głos czarnych obywateli RPA.
W filmie zobaczymy Thabo Rametsiego
jako Hugh Maskelę, Cynthię Erivo
jako Miriam Makebę, wokalistkę znaną pod pseudonimem Mama Africa, Johnny'ego Flynna
jako Paula Simona i Guya Pierce'a
jako arcybiskupa Trevora Huddlestone'a – wieloletniego mentora Masekeli, który gorąco sprzeciwiał się apartheidowi.
Skąd znamy Johna Legenda? Zobacz zwiastun "La La Land"John Legend
to amerykański muzyk i aktor. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Soul Brothers
", "La La Land
" (zwiastun poniżej) czy "Książę w Nowym Jorku 2
".