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"The Road Home": John Legend jako Harry Belafonte w dramacie muzycznym o apartheidzie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Road+Home%22%3A+John+Legend+jako+Harry+Belafonte+w+dramacie+muzycznym+o+apartheidzie-167842
&quot;The Road Home&quot;: John Legend jako Harry Belafonte w dramacie muzycznym o apartheidzie
źródło: Getty Images
autor: Ian Gavan
John Legend dołączył do obsady reżyserowanego przez Billa Condona dramatu muzycznego "The Road Home". Zdjęcia powstają aktualnie w Republice Południowej Afryki.

John Legend jako Harry Belafonte


Legend wcieli się w Harry'ego Belafonte (na zdjęciu niżej) – aktora, wokalistę i aktywistę walczącego o prawa człowieka, który w 2015 roku został uhonorowany Oscarem Specjalnym – Nagrodą humanitarną im. Jeana Hersholta. Mogliśmy go zobaczyć w takich filmach jak "Czarny kowboj", "Kansas City" czy "Czarne bractwo. BlacKKKlansman".

GettyImages-1393509581.jpg Getty Images © Archive Photos

Akcja "The Road Home" będzie się toczyć w latach 80. w RPA. Scenariusz autorstwa Michaela Bronnera opowie o losach trębacza Hugh Masekeli. Zostaje on wygnany z kraju w związku z kontrowersjami wokół wydanego przez Paula Simona w 1986 roku albumu "Graceland" (muzyk został oskarżony o naruszenie bojkotu kulturalnego ONZ). Masekela był jednym z 24 czarnych artystów, którzy brali udział w trasie promującej płytę. Wierzył on, że muzyka jest potężną bronią, dzięki której świat usłyszy głos czarnych obywateli RPA. 

W filmie zobaczymy Thabo Rametsiego jako Hugh Maskelę, Cynthię Erivo jako Miriam Makebę, wokalistkę znaną pod pseudonimem Mama Africa, Johnny'ego Flynna jako Paula Simona i Guya Pierce'a jako arcybiskupa Trevora Huddlestone'a – wieloletniego mentora Masekeli, który gorąco sprzeciwiał się apartheidowi. 

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John Legend to amerykański muzyk i aktor. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Soul Brothers", "La La Land" (zwiastun poniżej) czy "Książę w Nowym Jorku 2". 


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