Johnny Flynn jako legendarny muzyk. Będzie walczył z apartheidem

Johnny Flynn, Cynthia Erivo, Guy Pearce i Thabo Rametsi zagrają w opartym na prawdziwej historii dramacie muzycznym "The Road Home". Projekt zostanie zaprezentowany podczas targów w Cannes.
Co wiemy o "The Road Home"?
Akcja "The Road Home
" będzie się toczyć w latach 80. w RPA. Scenariusz autorstwa Michaela Bronnera
opowie o losach trębacza Hugh Masekeli
. Zostaje on wygnany z kraju w związku z kontrowersjami wokół wydanego przez Paula Simona
w 1986 roku albumu "Graceland" (muzyk został oskarżony o naruszenie bojkotu kulturalnego ONZ). Masekela
był jednym z 24 czarnych artystów, którzy brali udział w trasie promującej płytę. Wierzył on, że muzyka jest potężną bronią, dzięki której świat usłyszy głos czarnych obywateli RPA.
Hugh Masekela, Miriam Makeba i Paul Simon
Rola Masekeli przypadła Thabo Rametsiemu
("Obława w Silverton
, "Amandla
"). W filmie zobaczymy też Cynthię Erivo
jako Miriam Makebę
, wokalistkę znaną pod pseudonimem Mama Africa, oraz Guya Pearce'a
jako arcybiskupa Trevora Huddlestone'a – wieloletniego mentora Masekeli, który gorąco sprzeciwiał się apartheidowi. Johnny Flynn
, odtwórca roli Paula Simona
, skomentował: Trudno mi wyobrazić sobie historię, która mogłaby być mi bliższa. Urodziłem się w Johannesburgu i przeprowadziłem się do Londynu w 1985 toku, tuż przed premierą "Graceland". Muzyka RPA – zwłaszcza Hugh Masekeli i Miriam Makeby – to dźwięki mojego dzieciństwa, "Graceland" była zaś najczęściej odtwarzaną kasetą w samochodzie w czasach, gdy dorastałem. Moi rodzice wspierali ruch anty-apartheidowy, wielu członków mojej rodziny było z tego powodu prześladowanych. To zaszczyt móc opowiedzieć tę historię wraz z artystami, których tak bardzo podziwiam. To będzie opowieść o nadziei i potędze muzyki.
Ostatnie role Johnny'ego Flynna. Johnny Flynn
pracuje aktualnie na planie serialu "Harry Potter
", w którym wciela się w postać Lucjusza Malfoya
. W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć także w "Ripleyu
" (zwiastun poniżej) oraz filmach "Jedno życie
" i "Żegnaj, June
". Aktualnie jego filmografię zamyka dramat "A Prayer for the Dying
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Berlinie.