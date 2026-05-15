Newsy Filmy Johnny Flynn jako legendarny muzyk. Będzie walczył z apartheidem
Filmy

Johnny Flynn jako legendarny muzyk. Będzie walczył z apartheidem

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Road+Home%22%3A+Johnny+Flynn%2C+Cynthia+Erivo%2C+Guy+Pearce+i+Thabo+Rametsi+w+dramacie+muzycznym-166613
Johnny Flynn jako legendarny muzyk. Będzie walczył z apartheidem
źródło: Getty Images
autor: Samir Hussein
Johnny Flynn, Cynthia Erivo, Guy PearceThabo Rametsi zagrają w opartym na prawdziwej historii dramacie muzycznym "The Road Home". Projekt zostanie zaprezentowany podczas targów w Cannes.

Co wiemy o "The Road Home"?


Akcja "The Road Home" będzie się toczyć w latach 80. w RPA. Scenariusz autorstwa Michaela Bronnera opowie o losach trębacza Hugh Masekeli. Zostaje on wygnany z kraju w związku z kontrowersjami wokół wydanego przez Paula Simona w 1986 roku albumu "Graceland" (muzyk został oskarżony o naruszenie bojkotu kulturalnego ONZ). Masekela był jednym z 24 czarnych artystów, którzy brali udział w trasie promującej płytę. Wierzył on, że muzyka jest potężną bronią, dzięki której świat usłyszy głos czarnych obywateli RPA. 

GettyImages-85020203.jpg Getty Images © Phil Dent
Hugh Masekela, Miriam Makeba i Paul Simon

Rola Masekeli przypadła Thabo Rametsiemu ("Obława w Silverton, "Amandla"). W filmie zobaczymy też Cynthię Erivo jako Miriam Makebę, wokalistkę znaną pod pseudonimem Mama Africa, oraz Guya Pearce'a jako arcybiskupa Trevora Huddlestone'a – wieloletniego mentora Masekeli, który gorąco sprzeciwiał się apartheidowi. Johnny Flynn, odtwórca roli Paula Simona, skomentował: 

Trudno mi wyobrazić sobie historię, która mogłaby być mi bliższa. Urodziłem się w Johannesburgu i przeprowadziłem się do Londynu w 1985 toku, tuż przed premierą "Graceland". Muzyka RPA – zwłaszcza Hugh Masekeli i Miriam Makeby – to dźwięki mojego dzieciństwa, "Graceland" była zaś najczęściej odtwarzaną kasetą w samochodzie w czasach, gdy dorastałem. Moi rodzice wspierali ruch anty-apartheidowy, wielu członków mojej rodziny było z tego powodu prześladowanych. To zaszczyt móc opowiedzieć tę historię wraz z artystami, których tak bardzo podziwiam. To będzie opowieść o nadziei i potędze muzyki.

Ostatnie role Johnny'ego Flynna. Zobacz zwiastun "Ripleya"


Johnny Flynn pracuje aktualnie na planie serialu "Harry Potter", w którym wciela się w postać Lucjusza Malfoya. W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć także w "Ripleyu" (zwiastun poniżej) oraz filmach "Jedno życie" i "Żegnaj, June". Aktualnie jego filmografię zamyka dramat "A Prayer for the Dying", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Berlinie.


Powiązane artykuły Thabo Rametsi

Zobacz wszystkie artykuły

The Road Home  (2027)

 The Road Home

Najnowsze Newsy

Filmy

Emma Laird jako portrecistka Marii Antoniny

Filmy

Twórczyni kontrowersyjnego "Ostatniego lata" przygotowuje film o linczu

Filmy

Reżyserka "Była sobie dziewczyna" kręci dramat szpiegowski

Filmy

"Avatar 4" opóźni się?

5 komentarzy
Filmy

Kate Beckinsale zamiast Milli Jovovich w filmie o zombie

6 komentarzy

Gwiazda "Sukcesji" zagra u twórcy "Dziewczyny z igłą". Co wiemy o filmie?

1 komentarz
Filmy

Gwiazda "Stranger Things" dołączyła do obsady spin-offu "Johna Wicka"

7 komentarzy