"The Social Network 2": Dlaczego Jesse Eisenberg nie chciał zagrać Marka Zuckerberga?

Jedną z najbardziej znanych ról w dorobku Jessego Eisenberga niewątpliwie jest Mark Zuckerberg z "The Social Network". Aktor nie zamierza jednak do niej wracać – mimo okazji, jaką wydaje się przygotowywany przez Aarona Sorkina sequel. W jednym z ostatnich wywiadów wyjaśnił dlaczego.
Dlaczego Jesse Eisenberg nie chciał wrócić jako Mark Zuckerberg?
Goszcząc w programie "Today", Eisenberg
odniósł się do powstającej właśnie kontynuacji "The Social Network
": Kiedy grasz jakąś postać, w pewnym momencie czujesz, że z niej wyrosłeś
– powiedział. Podkreślił przy tym, że powody, dla których zdecydował się nie wracać do roli założyciela Facebooka, nie mają nic wspólnego z z nowym projektem i wierzy, że będzie to świetny film. W Zuckerberga
tym razem wcieli się Jeremy Strong
, który tak skomentował swój udział:
To jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytałem. Mówi o naszych czasach, dotyka wszystkich niewygodnych tematów naszego świata. To wspaniała postać – fascynująca i złożona – i podchodzę do niej z wielką troską, empatią i obiektywizmem. Getty Images © Alberto E. Rodriguez
"Prawdziwy ból" w podcaście Mam parę uwagJessego Eisenberga
mogliśmy niedawno zobaczyć w komediodramacie "Prawdziwy ból
". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
"The Social Network" w programie Na skróty
"The Social Network
" trafiło na ekrany w 2010 roku. Film został nagrodzony Oscarami na najlepszy scenariusz adaptowany, muzykę i montaż. Przypominamy poświęcony mu odcinek programu Na skróty: