"The Social Reckoning": co pokazano w pierwszej zapowiedzi filmu?
Podczas branżowego wydarzenia CinemaCon, Aaron Sorkin zaprezentował pierwszy zwiastun filmu "The Social Reckoning" - produkcji będącej rozwinięciem historii znanej z "The Social Network". Zapowiedź nie trafiła do sieci, ale pojawiły się jej opisy. 

Sorkin (który był scenarzystą "The Social Network") podkreślił, że od czasu wydarzeń z pierwszego filmu wiele się zmieniło: Opowiedzieliśmy historię studenta, który stworzył stronę w akademiku i połączył świat. Jak pewnie zauważyliście, od tamtej pory sporo się zmieniło. Dodał też, że wpływ Facebooka jest dziś ogromny: Nie ma życia, którego algorytm Facebooka by nie dotknął - i ten wpływ zmienił wszystko.

Sorkin zapowiada, że nowy film będzie niczym historia Dawida i Goliata. Fabuła skupi się na postaci Frances Haugen, w którą wciela się Mikey Madison. To młoda inżynierka Facebooka, która wraz z dziennikarzem The Wall Street Journal Jeffem Horwitzem (Jeremy Allen White) podejmuje ryzykowną próbę ujawnienia tajemnic firmy. Bohaterka w zapowiedzi mówi, że chce pomóc, a nie zaszkodzić Facebookowi, zaś Horwitz podkreśla, że to trudny przeciwnik. W zwiastunie pojawia się Jeremy Strong jako Mark Zuckerberg. W jednej ze scen mówi: Jestem zawodowym pozwanym, a później dodaje, że uważa się za absolutnego zwolennika wolności słowa. 

Film rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z "The Social Network", który opowiadał o początkach Facebooka i sporach jego założycieli. Obraz w reżyserii Davida Finchera zdobył trzy Oscary, w tym dla Sorkina za scenariusz.

Premiera "The Social Reckoning" została zaplanowana na 9 października.

