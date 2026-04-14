"The Social Reckoning": co pokazano w pierwszej zapowiedzi filmu?

Podczas branżowego wydarzenia CinemaCon, Aaron Sorkin zaprezentował pierwszy zwiastun filmu "The Social Reckoning" - produkcji będącej rozwinięciem historii znanej z "The Social Network". Zapowiedź nie trafiła do sieci, ale pojawiły się jej opisy.
Sorkin zapowiada swój film
Sorkin (który był scenarzystą "The Social Network
") podkreślił, że od czasu wydarzeń z pierwszego filmu wiele się zmieniło: Opowiedzieliśmy historię studenta, który stworzył stronę w akademiku i połączył świat. Jak pewnie zauważyliście, od tamtej pory sporo się zmieniło
. Dodał też, że wpływ Facebooka jest dziś ogromny: Nie ma życia, którego algorytm Facebooka by nie dotknął - i ten wpływ zmienił wszystko
.
Sorkin zapowiada, że nowy film będzie niczym historia Dawida i Goliata. Fabuła skupi się na postaci Frances Haugen, w którą wciela się Mikey Madison
. To młoda inżynierka Facebooka, która wraz z dziennikarzem The Wall Street Journal Jeffem Horwitzem (Jeremy Allen White
) podejmuje ryzykowną próbę ujawnienia tajemnic firmy. Bohaterka w zapowiedzi mówi, że chce pomóc, a nie zaszkodzić Facebookowi, zaś Horwitz podkreśla, że to trudny przeciwnik. W zwiastunie pojawia się Jeremy Strong
jako Mark Zuckerberg
. W jednej ze scen mówi: Jestem zawodowym pozwanym
, a później dodaje, że uważa się za absolutnego zwolennika wolności słowa.
Film rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z "The Social Network
", który opowiadał o początkach Facebooka i sporach jego założycieli. Obraz w reżyserii Davida Finchera
zdobył trzy Oscary
, w tym dla Sorkina
za scenariusz.
Premiera "The Social Reckoning
" została zaplanowana na 9 października.
