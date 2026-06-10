"The Social Reckoning": zwiastun sequela "The Social Network". Jeremy Strong jako Mark Zuckerberg

Wytwórnia Sony zaprezentowała teaserowy zwiastun inspirowanego prawdziwymi zdarzeniami filmu "The Social Reckoning". To kontynuacja nagrodzonego trzema Oscarami "The Social Network" z 2010 roku.
The Social Reckoning": zwiastun
The Social Reckoning": o filmie
Fabuła sequela inspirowana jest serią artykułów Jeffa Horowitza w "The Wall Street Journal" pod wspólnym tytułem "The Facebook Files" z października 2021 roku. Reporter zdemaskował w nich mechanizmy działania największej platformy społecznościowej świata, pisząc m.in. o negatywnym wpływie Facebooka na zdrowie psychiczne nastolatków, a także jego roli w rozpowszechnianiu dezinformacji.
Główną bohaterką filmu ma być Frances Haugen – była product managerka Facebooka, która ujawniła wewnętrzne dokumenty firmy. Swoją historię opisała w biografii zatytułowanej "Kobieta, która przeciwstawiła się Facebookowi. Walka o transparentność i odpowiedzialność gigantów technologicznych".
Haugen zagrała Mikey Madison
. Partnerują jej Jeremy Allen White
(Horowitz) oraz Jeremy Strong
wcielający się w Marka Zuckerberga. Gwiazdor "Sukcesji
" przejął rolę po Jessem Eisenbergu
grającym założyciela Facebooka w pierwszej części.
Scenarzystą i reżyserem filmu jest tym razem Aaron Sorkin
, który zastąpił za kamerą Davida Finchera
. Przypomnijmy, że za scenariusz "The Social Network
" Sorkin otrzymał w 2011 roku Oscara.
Premierę "The Social Reckoning
" zaplanowano na 9 października.