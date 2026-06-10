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"The Social Reckoning": zwiastun sequela "The Social Network". Jeremy Strong jako Mark Zuckerberg

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&quot;The Social Reckoning&quot;: zwiastun sequela &quot;The Social Network&quot;. Jeremy Strong jako Mark Zuckerberg
Wytwórnia Sony zaprezentowała teaserowy zwiastun inspirowanego prawdziwymi zdarzeniami filmu "The Social Reckoning". To kontynuacja nagrodzonego trzema Oscarami "The Social Network" z 2010 roku.

The Social Reckoning": zwiastun




The Social Reckoning": o filmie



Fabuła sequela inspirowana jest serią artykułów Jeffa Horowitza w "The Wall Street Journal" pod wspólnym tytułem "The Facebook Files" z października 2021 roku. Reporter zdemaskował w nich  mechanizmy działania największej platformy społecznościowej świata, pisząc m.in. o negatywnym wpływie Facebooka na zdrowie psychiczne nastolatków, a także jego roli w rozpowszechnianiu dezinformacji. 

Główną bohaterką filmu ma być Frances Haugen – była product managerka Facebooka, która ujawniła wewnętrzne dokumenty firmy. Swoją historię opisała w biografii zatytułowanej "Kobieta, która przeciwstawiła się Facebookowi. Walka o transparentność i odpowiedzialność gigantów technologicznych".    


Haugen zagrała Mikey Madison. Partnerują jej Jeremy Allen White (Horowitz) oraz Jeremy Strong wcielający się w Marka Zuckerberga. Gwiazdor "Sukcesji" przejął rolę po Jessem Eisenbergu grającym założyciela Facebooka w pierwszej części.

Scenarzystą i reżyserem filmu jest tym razem Aaron Sorkin, który zastąpił za kamerą Davida Finchera. Przypomnijmy, że za scenariusz "The Social Network" Sorkin otrzymał w 2011 roku Oscara. 

Premierę "The Social Reckoning" zaplanowano na 9 października. 

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