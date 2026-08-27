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"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji": zwiastun filmu. Oto kulisy afery z udziałem Facebooka

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Social+Reckoning%3A+W+sieci+konsekwencji%22%3A+zwiastun+filmu.+Oto+kulisy+afery+z+udzia%C5%82em+Facebooka-168249
&quot;The Social Reckoning: W sieci konsekwencji&quot;: zwiastun filmu. Oto kulisy afery z udziałem Facebooka
9 października na ekrany polskich kin trafi "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" - kontynuacja klasycznego "Social Network" z 2010 roku. W sieci zadebiutował właśnie nowy zwiastun filmu, w którym główne role zagrali Mikey Madison, Jeremy Allen White oraz Jeremy Strong.

"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji": zwiastun





"The Social Reckoning": skandal z udziałem Facebooka



Fabuła sequela inspirowana jest serią artykułów Jeffa Horowitza w "The Wall Street Journal" pod wspólnym tytułem "The Facebook Files" z października 2021 roku. Reporter zdemaskował w nich  mechanizmy działania największej platformy społecznościowej świata, pisząc m.in. o negatywnym wpływie Facebooka na zdrowie psychiczne nastolatków, a także jego roli w rozpowszechnianiu dezinformacji. 

Główną bohaterką filmu ma być Frances Haugen – była product managerka Facebooka, która ujawniła wewnętrzne dokumenty firmy. Swoją historię opisała w biografii zatytułowanej "Kobieta, która przeciwstawiła się Facebookowi. Walka o transparentność i odpowiedzialność gigantów technologicznych".   

GettyImages-2267997264.jpg Getty Images © Tom Williams


Haugen zagrała Mikey Madison. Partnerują jej Jeremy Allen White jako Horowitz oraz Jeremy Strong wcielający się w Marka Zuckerberga. Gwiazdor "Sukcesji" przejął rolę po Jessem Eisenbergu grającym założyciela Facebooka w pierwszej części. 

Jak mówi reżyser i scenarzysta "The Social Reckoning" Aaron Sorkin: Nie chcę pomylić statystyk, ale około jedna trzecia dorosłych Amerykanów czerpie wiadomości z Facebooka. To bardzo niebezpieczne. Nie zgadzamy się już nawet co do tego, że niebo jest niebieskie, a dwa plus dwa równa się cztery. I żeby było jasne: nie sądzę, żeby Mark Zuckerberg kiedykolwiek zamierzał, aby miało to destrukcyjny wpływ. Myślę, że jego intencje były dobre. Był kimś, kto, podobnie jak wiele osób, miał trudności z odnalezieniem się w strukturze społecznej szkoły średniej i prawdopodobnie również studiów. Stworzył własną strukturę społeczną, został jej burmistrzem i nie można go było z niej wykluczyć. Jego geniusz jest niezaprzeczalny. To było fajne, ale wymknęło się spod kontroli.

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