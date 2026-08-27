"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji": zwiastun filmu. Oto kulisy afery z udziałem Facebooka

9 października na ekrany polskich kin trafi "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" - kontynuacja klasycznego "Social Network" z 2010 roku. W sieci zadebiutował właśnie nowy zwiastun filmu, w którym główne role zagrali Mikey Madison, Jeremy Allen White oraz Jeremy Strong.
"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji": zwiastun
"The Social Reckoning": skandal z udziałem Facebooka
Fabuła sequela inspirowana jest serią artykułów Jeffa Horowitza w "The Wall Street Journal" pod wspólnym tytułem "The Facebook Files" z października 2021 roku. Reporter zdemaskował w nich mechanizmy działania największej platformy społecznościowej świata, pisząc m.in. o negatywnym wpływie Facebooka na zdrowie psychiczne nastolatków, a także jego roli w rozpowszechnianiu dezinformacji.
Główną bohaterką filmu ma być Frances Haugen – była product managerka Facebooka, która ujawniła wewnętrzne dokumenty firmy. Swoją historię opisała w biografii zatytułowanej "Kobieta, która przeciwstawiła się Facebookowi. Walka o transparentność i odpowiedzialność gigantów technologicznych".
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Haugen zagrała Mikey Madison
. Partnerują jej Jeremy Allen White
jako Horowitz oraz Jeremy Strong
wcielający się w Marka Zuckerberga
. Gwiazdor "Sukcesji
" przejął rolę po Jessem Eisenbergu
grającym założyciela Facebooka w pierwszej części.
Jak mówi reżyser i scenarzysta "The Social Reckoning
" Aaron Sorkin
: Nie chcę pomylić statystyk, ale około jedna trzecia dorosłych Amerykanów czerpie wiadomości z Facebooka. To bardzo niebezpieczne. Nie zgadzamy się już nawet co do tego, że niebo jest niebieskie, a dwa plus dwa równa się cztery. I żeby było jasne: nie sądzę, żeby Mark Zuckerberg kiedykolwiek zamierzał, aby miało to destrukcyjny wpływ. Myślę, że jego intencje były dobre. Był kimś, kto, podobnie jak wiele osób, miał trudności z odnalezieniem się w strukturze społecznej szkoły średniej i prawdopodobnie również studiów. Stworzył własną strukturę społeczną, został jej burmistrzem i nie można go było z niej wykluczyć. Jego geniusz jest niezaprzeczalny. To było fajne, ale wymknęło się spod kontroli.