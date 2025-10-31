Claire Danes i Ewan McGregor w serialu twórcy "Facetów w czerni"

O "The Spot", nowym serialowym thrillerze od studia A24, informowaliśmy już jakiś czas temu. Przed rokiem z główną rolą w projekcie łączona była Kate Winslet, na barkach której przede wszystkim reklamowana była produkcja. Tymczasem portal Deadline donosi, że jej występ jest już nieaktualny. Aktorkę w głównej roli zastąpi Claire Danes, gwiazda serialu "Homeland".
Co wiemy o "The Spot"
"The Spot
", nowy serial, którego gwiazdą będzie Claire Danes
, to wspólna produkcja A24 i 20th Television. U jej boku wystąpi Ewan McGregor
, który po "Dżentelmenie w Moskwie
" bliżej związał się z występami streamingowymi. Projekt powstaje dla platformy Hulu. Obowiązki showrunnera pełnił będzie Ed Solomon
– scenarzysta takich hitów jak "Faceci w czerni
" czy "Iluzja
" i "Iluzja 2"
. "The Spot" wyznaczy kolejną w ostatnim czasie współpracę pomiędzy scenarzystą i aktorką. Danes
pracowała niedawno na tekście Solomona
przy okazji realizacji serialu "Pełne koło
" Stevena Soderbergha
. W streszczeniu fabuły "The Spot" możemy przeczytać: Na odnoszącą sukcesy chirurżkę i jej męża nauczyciela padają podejrzenia o spowodowanie śmiertelnego wypadku z udziałem dziecka i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Starając się odkryć prawdę, bohaterowie muszą stawić czoła narastającej sieci podejrzeń i mrocznych sekretów. Mierzą się z tłumionym poczuciem winy i zdrady, które kładą się cieniem na ich wspólnej przyszłości.
Przypomnijmy, że serial uchodzi w kuluarach za zdecydowanie wartą inwestycji produkcję. Hulu wygrało licytację o prawa do dystrybucji serialu, składając od razu tak zwane "straigh-to-series order", czyli zamówienie na cały sezon, bez konieczności dodatkowych testów pod postacią odcinków pilotażowych. Początkowo łączona z projektem Kate Winslet
miała pełnić przy serialu rolę producentki wykonawczej. Po opuszczeniu przez nią produkcji w czerwcu tego roku, twórcy od razu zgłosili się do Claire Danes
, rozpoczynając tym samym proces wielomiesięcznych negocjacji z aktorką.
