Claire Danes i Ewan McGregor w serialu twórcy "Facetów w czerni"

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
O "The Spot", nowym serialowym thrillerze od studia A24, informowaliśmy już jakiś czas temu. Przed rokiem z główną rolą w projekcie łączona była Kate Winslet, na barkach której przede wszystkim reklamowana była produkcja. Tymczasem portal Deadline donosi, że jej występ jest już nieaktualny. Aktorkę w głównej roli zastąpi Claire Danes, gwiazda serialu "Homeland". 

GettyImages-2197680779.jpg Getty Images © David Crotty


Co wiemy o "The Spot"



"The Spot", nowy serial, którego gwiazdą będzie Claire Danes, to wspólna produkcja A24 i 20th Television. U jej boku wystąpi Ewan McGregor, który po "Dżentelmenie w Moskwie" bliżej związał się z występami streamingowymi. Projekt powstaje dla platformy Hulu. Obowiązki showrunnera pełnił będzie Ed Solomon – scenarzysta takich hitów jak "Faceci w czerni" czy "Iluzja" i "Iluzja 2". "The Spot" wyznaczy kolejną w ostatnim czasie współpracę pomiędzy scenarzystą i aktorką. Danes pracowała niedawno na tekście Solomona przy okazji realizacji serialu "Pełne koło" Stevena Soderbergha. W streszczeniu fabuły "The Spot" możemy przeczytać:

Na odnoszącą sukcesy chirurżkę i jej męża nauczyciela padają podejrzenia o spowodowanie śmiertelnego wypadku z udziałem dziecka i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Starając się odkryć prawdę, bohaterowie muszą stawić czoła narastającej sieci podejrzeń i mrocznych sekretów. Mierzą się z tłumionym poczuciem winy i zdrady, które kładą się cieniem na ich wspólnej przyszłości.

Przypomnijmy, że serial uchodzi w kuluarach za zdecydowanie wartą inwestycji produkcję. Hulu wygrało licytację o prawa do dystrybucji serialu, składając od razu tak zwane "straigh-to-series order", czyli zamówienie na cały sezon, bez konieczności dodatkowych testów pod postacią odcinków pilotażowych. Początkowo łączona z projektem Kate Winslet miała pełnić przy serialu rolę producentki wykonawczej. Po opuszczeniu przez nią produkcji w czerwcu tego roku, twórcy od razu zgłosili się do Claire Danes, rozpoczynając tym samym proces wielomiesięcznych negocjacji z aktorką.

"Pełne koło" – zwiastun serialu


