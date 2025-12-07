"The Testaments": Tak się zapowiada kontynuacja "Opowieści podręcznej". Zobacz zdjęcia

Hulu wreszcie uchyliło rąbka tajemnicy o serialu "The Testaments", kontynuacji "Opowieści podręcznej". Na CCXP25 w Brazylii pokazano pierwsze zdjęcia z produkcji. Zapowiedziano też premierę na kwiecień przyszłego roku.
"The Testaments" – zobacz, jak się zapowiada
Serial powstał na podstawie nagrodzonej powieści Margaret Atwood i rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej". "The Testaments" ma być historią o dorastaniu w świecie, który odcina dziewczęta od resztek wolności. Bohaterki nie pamiętają życia sprzed indoktrynacji – ich przyszłość w Gilead oznacza przymusowe małżeństwa i służbę, chyba że znajdą sprzymierzeńców i odwagę, by walczyć o coś więcej.
Do swojej roli wraca Ann Dowd
jako niepokojąco charyzmatyczna Ciotka Lydia, a partnerują jej Chase Infiniti
(Agnes), Lucy Halliday
(Daisy), Rowan Blanchard
(Shunammite), Mattea Conforti
(Becka) oraz Isolde Ardies
, Shechinah Mpumlwana i Birva Pandya. Obsada wyraźnie sugeruje, że tym razem poznamy Gilead oczami dużo młodszego pokolenia.
Twórcą serialu – podobnie jak "Opowieści podręcznej
" – jest Bruce Miller
.
