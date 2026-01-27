Wiemy, kiedy zadebiutuje kontynuacja "Opowieści podręcznej" z Chase Infiniti

Hulu oficjalnie ogłosiło, kiedy widzowie zobaczą "The Testaments" - zapowiadany od 2022 roku serial będący kontynuacją "Opowieści podręcznej". Produkcja zadebiutuje 8 kwietnia, a na start platforma udostępni trzy pierwsze odcinki. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.
O czym opowie "The Testaments"?
Podobnie jak w przypadku pierwowzoru, serial powstał na podstawie powieści Margaret Atwood
o tym samym tytule. Twórcy zapowiadają "The Testaments
" jako dramat coming-of-age osadzony w realiach Gileadu, znanego już widzom z wcześniejszejszego serialu. Fabuła koncentruje się na losach dwóch nastolatek: Agnes (Chase Infiniti), wychowanej w duchu posłuszeństwa i religijnej gorliwości, oraz Daisy (Lucy Halliday), która przybywa do Gileadu z zewnątrz.
Dziewczyny trafiają do elitarnej szkoły prowadzonej przez ciotkę Lydię (ponownie Ann Dowd
), gdzie przyszłe żony są "kształtowane" poprzez bezwzględną dyscyplinę i religijne uzasadnienia przemocy. To właśnie rodząca się między bohaterkami więź ma stać się iskrą, która wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
W obsadzie znajdują się także Rowan Blanchard
, Mattea Conforti
, Mabel Li, Amy Seimetz
, Brad Alexander
, Zarrin Darnell-Martin
, Eva Foote
, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya
oraz Kira Guloien
.
Showrunnerem "The Testaments
" jest twórca "Opowieści podręcznej
" Bruce Miller
, pełniący również funkcję producenta wykonawczego. Jako producenci wspierają go także Warren Littlefield
oraz autorka książkowego oryginału Margaret Atwood
.
Wcielająca się w główną rolę Chase Infiniti
zyskała w zeszłym roku dużą popularność rolą w filmie "Jedna bitwa po drugiej
" - część komentujących uznaje brak oscarowej nominacji dla aktorki za duże przeoczenie Akademii.
