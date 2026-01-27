Newsy Seriale Wiemy, kiedy zadebiutuje kontynuacja "Opowieści podręcznej" z Chase Infiniti
Hulu oficjalnie ogłosiło, kiedy widzowie zobaczą "The Testaments" - zapowiadany od 2022 roku serial będący kontynuacją "Opowieści podręcznej". Produkcja zadebiutuje 8 kwietnia, a na start platforma udostępni trzy pierwsze odcinki. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.

Podobnie jak w przypadku pierwowzoru, serial powstał na podstawie powieści Margaret Atwood o tym samym tytule. Twórcy zapowiadają "The Testaments" jako dramat coming-of-age osadzony w realiach Gileadu, znanego już widzom z wcześniejszejszego serialu.

Fabuła koncentruje się na losach dwóch nastolatek: Agnes (Chase Infiniti), wychowanej w duchu posłuszeństwa i religijnej gorliwości, oraz Daisy (Lucy Halliday), która przybywa do Gileadu z zewnątrz. Dziewczyny trafiają do elitarnej szkoły prowadzonej przez ciotkę Lydię (ponownie Ann Dowd), gdzie przyszłe żony są "kształtowane" poprzez bezwzględną dyscyplinę i religijne uzasadnienia przemocy. To właśnie rodząca się między bohaterkami więź ma stać się iskrą, która wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

W obsadzie znajdują się także Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya oraz Kira Guloien.

Showrunnerem "The Testaments" jest twórca "Opowieści podręcznej" Bruce Miller, pełniący również funkcję producenta wykonawczego. Jako producenci wspierają go także Warren Littlefield oraz autorka książkowego oryginału Margaret Atwood.

Wcielająca się w główną rolę Chase Infiniti zyskała w zeszłym roku dużą popularność rolą w filmie "Jedna bitwa po drugiej" - część komentujących uznaje brak oscarowej nominacji dla aktorki za duże przeoczenie Akademii. 

