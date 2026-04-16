Jordan i Arjona pochwalili się zwiastunem nowej "Afery Thomasa Crowna'"

The Hollywood Reporter
Na CinemaConie odbyła się prezentacja nadchodzących produkcji studia Amazon MGM Studios. Jednym z promowanych tytułów była nowa wersja "The Thomas Crown Affair" w reżyserii i z udziałem świeżo upieczonego laureata Oscara - Michaela B. Jordana.

Nowy film będzie kolejną interpretacją historii zapoczątkowanej przez klasyk "Afera Thomasa Crowna" w reżyserii Normana Jewisona. Z relacji widzów wynika, że pokazany materiał skupia się na relacjach między postaciami. W centrum historii znajduje się bohater grany przez Jordana - błyskotliwy i nieuchwytny złodziej dzieł sztuki. W jednej z pierwszych scen wdaje się on w flirt z postacią Adrii Arjony, która uznaje, że bohater Jordana jest inteligentny, ale "złamany" i mający problem z zaangażowaniem. W zapowiedzi nie zabrakło też konfrontacji z bohaterem granym przez Kennetha Branagha.

Po pokazie Jordan przyznał, że projekt ma dla niego osobiste znaczenie. Jak wspominał, remake z 1999 roku - "Afera Thomasa Crowna" - zrobił na nim ogromne wrażenie, gdy był dzieckiem. Szczególnie podobał mu się wizerunek bohatera jako kogoś zawsze o krok przed innymi. Docenił też pierwotną wersję ze Steve'em McQueenem, podkreślając jego niewymuszony luz i buntowniczy charakter.

W obsadzie nowej wersji znaleźli się także m.in. Lily Gladstone, Danai Gurira i Pilou Asbæk. Na premierę musimy jeszcze trochę poczekać - produkcja trafi do kin 5 marca 2027 roku. 

