Chris Pratt szykuje się do występu w kolejnym widowisku science-fiction. Gwiazdor "Strażników Galaktyki", "Pasażerów" i "Wojny o jutro" zagra w kinowej ekranizacji powieści "The Traveler", której autorem jest Joseph Eckert.
O czym opowie "The Traveler" z Chrisem Prattem?
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Projekt powstaje dla studia Paramount Pictures. Pratt
zagra w filmie w ramach nowego trzyletniej umowy producenckiej, jaką podpisał z wytwórnią w imieniu swojego studia Indivisible Productions. Pod tym szyldem aktor przygotowuje też film "Miami Heat", który napisał Brad Copeland
. "The Traveler" opowiada o niechętnym podróżniku w czasie i jego synu oraz ich "więzi, której nie przerwą nawet millenia".
To przygodowa historia pełna złamanych serc, nadziei i niewyobrażalnych przyszłości.
Film wyreżyserują Zach Lipovsky i Adam B. Stein
, którzy pokazali się ostatnio od dobrej strony, kręcąc
"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
"). Scenariusz napisał Justin Rhodes
("Terminator: Mroczne przeznaczenie
"). Pratta
możemy obecnie oglądać w serialu "Lista śmierci
".
"Lista śmierci" – zwiastun
Komandor podporucznik James Reece ucieka się do zemsty, szukając tajemniczych spiskowców stojących za śmiercią jego całego plutonu. Reece znajduje się poza strukturami wojskowymi i wciela w życie lekcje niemal dwóch dekad służby, żeby wytropić winnych.