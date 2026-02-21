"The Untamed": Laureatka Oscara przeniesie na ekran komiks fantasy

Zdaniem dziennikarzy The Hollywood Reporter laureatka Oscara Viola Davis pracuje nad ekranizacją komiksu. Wraz ze swoim partnerem z firmy prodenckiej JuVee Productions wyprodukuje ekranizację powieści graficznej "The Untamed". Epickie fantasy opowie historię mężczyzny mszącego się na zabójcach własnej żony i córki. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"The Untamed" – co wiemy?
Komiks "The Untamed: A Sinner’s Prayer" rozgrywa się w fantastycznej krainie Asunda, która jest brutalną wariacją na temat klasycznego świata magii i miecza. Akcja zaczyna się wraz z tajemniczym powrotem Zakapturzonego Nieznajomego do miasteczka Oasis, którym przed 10 laty bezwzględnie władał. Celem mężczyzny jest bezlitosna zemsta na zabójcach jego żony oraz córki – jedynych osób zdolnych do zmiany jego mrocznego charakteru. Na mocy układu Nieznajomy otrzymuje siedem dni na zabicie siedmiu osób odpowiedzialnych za tę zbrodnię. Inaczej czekać go będzie piekielna zapłata. Wszystko komplikuje się, gdy na jego drodze staje Niobe, młoda sierota, która może zmienić jego życie w zupełnie niespodziewaną stronę. Scenarzystą komiksu jest Sebastian A. Jones, a ilustracje wykonali Peter Bergting i Darrell May.
Okładka komiksu "The Untamed" Moim celem od zawsze było stworzenie poetyckiego filmowego dramatu z centralną opowieścią o zemście, w której stawką jest cały świat. Jeśli chodzi o klimat, spróbujcie wyobrazić sobie nastrój spaghetti westernu albo epickiego filmu Kurosawy, osadzonego w pięknym i niebezpiecznym, fantastycznym krajobrazie
– powiedział Jones w oświadczeniu. Autor komiksowego pierwowzoru napisze zarys scenariusza oraz wyreżyseruje adaptację swojego własnego dzieła.
Uniwersum Asundy Sebastiana A. Jonesa jest tworzone z kilku niezależnie wydawanych serii, które prędko zapewniły sobie grupę stałych, oddanych fanów. Obecnie autor wydaje komiksy wyłącznie za pośrednictwem Stranger Comics – własnej firmy, której nazwa wzięła się właśnie od protagonisty "The Untamed". Jones szybko tał się rozpoznawalną figurą w świecie niezależnego komiksu. Część z jego serii finansowana była poprzez zbiórki w serwisie Kickstarter. W dotychczasowych ośmiu zbiórkach mężczyźnie udało się zdobyć łącznie ponad 630 000 dolarów.
Świat Asundy, zbierający wydarzenia komiksów Jonesa, jest opisywany jako utrzymany w klikacie epickiego fantasy miks elementów średniowiecznej historii Europy oraz Afryki. Silną inspiracją dla niego miało być tolkienowskie Śródziemie.
Co ciekawe, Viola Davis
i Sebastian A. Jones współpracowali już wcześniej. W 2017 roku aktorka została poproszona przez Jonesa o napisanie wstępu do jego powieści graficznej "Niobe: She is Life".
