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Andrew Garfield to nowy Robin Hood?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Uprising%22%3A+Film+Paula+Greengrassa+z+Andrew+Garfieldem+to+historia+Robina+Hooda-168232
Andrew Garfield to nowy Robin Hood?
źródło: Getty Images
autor: Stephanie Augello
Media społecznościowe obiegły materiały promujące nowy film Paula Greengrassa. Do dotychczasowego tytułu "The Uprising" dodano dopełnienie "The Rise of Robin Hood". Jest to o tyle zaskakujące, że grający główną rolę Andrew Garfield miał się wcielić w Wata Tylera – przywódcę chłopskiej rebelii z 1381 roku.

Andrew Garfield jako Robin Hood?


Zmiana wzbudziła konsternację m.in. jednego z członków Królewskiego Towarzystwa Historycznego. W zamieszczonym na portalu X poście z nowymi grafikami promocyjnymi możemy przeczytać:

Nie mogę się doczekać filmu Wacie Tay… Zaraz, to jest film o Robinie Hoodzie?

Oryginalny wpis znajdziecie poniżej: 



Według bloga World of Reel to kolejny – po opuszczeniu jesiennych pokazów testowych – niepokojący sygnał, że wokół filmu Greengrassa dzieje się coś niedobrego. Ma on trafić do kin już w przyszłym miesiącu, więc zmiana tytułu tak krótko przed premierą wydaje się desperackim pomysłem. Co więcej, niedawno na ekranach gościł inny film o Robinie Hoodzie – wyreżyserowany przez Michaela Sarnoskiego "Koniec legendy", który nie poradził sobie zbyt dobrze w box offisie. Promowanie produkcji nazwiskiem legendarnego rzezimieszka z Sherwood nie wydaje się więc najlepszym pomysłem.

Najważniejsze role Andrew Garfielda


Andrew Garfield jest najlepiej znany z roli Petera Parkera w "Niesamowitym Spider-Manie". Do roli Człowieka Pająka aktor powrócił w sequelu tego filmu oraz hicie "Spider-Man: Bez drogi do domu". W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Parnassus", "The Social Network", "Milczenie", "Tajemnice Silver Lake", "Król Internetu" czy "Oczy Tammy Faye". Za "Przełęcz ocalonych" i "Tick, Tick... Boom!" był nominowany do Oscarów. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. serialu "Pod sztandarem nieba", "Sztuce pięknego życia", "Po polowaniu" i "Drzewie magii". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Artificial" Luki Guadagnino oraz miniserial "Wild Things". 

Zobacz zwiastun "The Uprising"


W "The Uprising" Andrew Garfieldowi towarzyszą Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee MillerWoody Norman i Katherine Waterston. Zobaczcie zwiastun:

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