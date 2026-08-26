Andrew Garfield to nowy Robin Hood?

Media społecznościowe obiegły materiały promujące nowy film Paula Greengrassa. Do dotychczasowego tytułu "The Uprising" dodano dopełnienie "The Rise of Robin Hood". Jest to o tyle zaskakujące, że grający główną rolę Andrew Garfield miał się wcielić w Wata Tylera – przywódcę chłopskiej rebelii z 1381 roku.
Andrew Garfield jako Robin Hood?
Zmiana wzbudziła konsternację m.in. jednego z członków Królewskiego Towarzystwa Historycznego. W zamieszczonym na portalu X poście z nowymi grafikami promocyjnymi możemy przeczytać: Nie mogę się doczekać filmu Wacie Tay… Zaraz, to jest film o Robinie Hoodzie?
Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:
Według bloga World of Reel to kolejny – po opuszczeniu jesiennych pokazów testowych – niepokojący sygnał, że wokół filmu Greengrassa
dzieje się coś niedobrego. Ma on trafić do kin już w przyszłym miesiącu, więc zmiana tytułu tak krótko przed premierą wydaje się desperackim pomysłem. Co więcej, niedawno na ekranach gościł inny film o Robinie Hoodzie – wyreżyserowany przez Michaela Sarnoskiego
"Koniec legendy
", który nie poradził sobie zbyt dobrze w box offisie. Promowanie produkcji nazwiskiem legendarnego rzezimieszka z Sherwood nie wydaje się więc najlepszym pomysłem.
Najważniejsze role Andrew GarfieldaAndrew Garfield
jest najlepiej znany z roli Petera Parkera
w "Niesamowitym Spider-Manie
". Do roli Człowieka Pająka
aktor powrócił w sequelu tego filmu oraz hicie "Spider-Man: Bez drogi do domu
". W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Parnassus
", "The Social Network
", "Milczenie
", "Tajemnice Silver Lake
", "Król Internetu
" czy "Oczy Tammy Faye
". Za "Przełęcz ocalonych
" i "Tick, Tick... Boom!
" był nominowany do Oscarów. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. serialu "Pod sztandarem nieba
", "Sztuce pięknego życia
", "Po polowaniu
" i "Drzewie magii
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Artificial
" Luki Guadagnino oraz miniserial "Wild Things".
Zobacz zwiastun "The Uprising"
W "The Uprising
" Andrew Garfieldowi
towarzyszą Jamie Bell
, Stephen Dillane
, Tom Hollander
, Cosmo Jarvis
, Thomasin McKenzie
, Jonny Lee Miller
, Woody Norman
i Katherine Waterston
. Zobaczcie zwiastun: