"The Uprising" – zwiastun. Andrew Garfield jako Wat Tyler prowadzi chłopów przeciw królowi Anglii

Stęsknionym ekranowej obecności Andrew Garfielda sugerujemy czym prędzej zbadać zwiastun "The Uprising". W tym osadzonym w XIV-wiecznej Anglii widowisku filmowym aktor wcieli się bowiem w Wata Tylera – mężczyznę, który stanął na czele powstania chłopskiego naprzeciw władzy Ryszarda II. Zwiastun tej produkcji możecie zobaczyć poniżej.
"The Uprising – zwiastun filmu
Andrew Garfield bohaterem ludu, który stanął do walki z królem Anglii
Za widowisko "The Uprising
" odpowiada Paul Greengrass
. Reżyser "Ultimatum Bourne'a
" ma na swoim koncie kilka filmów historycznych, ale wszystkie opowiadały o wydarzeniach dość bliskich współczesności (jak "Krwawa niedziela
" czy "22 lipca
"). Teraz cofnie się dużo dalej, bo do czasów średniowiecznej Anglii. Andrew Garfield
wciela się bowiem w postać bohatera ludowego Wata Tylera. I tak prezentuje się na pierwszym plakacie: Wat Tyler
żył w latach 1341-1381. Większość jego życiorysu pozostaje zagadką. Według niektórych podań walczył we Francji w wojnie stuletniej jako łucznik. W maju 1381 roku w Anglii doszło do wybuchu powstania chłopskiego
. Punktem zapalnym było nałożenie podatku pogłównego, jednak wiele innych problemów (pańszczyzna, niskie płace wyrobników) też miały w tym swój udział. Wat Tyler został przywódcą powstańców w czerwcu 1381 roku. Pod jego przewodnictwem zbrojne grupy powstańcze ruszyły na Londyn paląc po drodze dwory możnych, rejestry podatkowe, mordując królewskich urzędników. Król Ryszard II został zmuszony do negocjacji...
Film Greengrassa
powstawał w bólach i przechodził wiele transformacji. Pierwotnie został ogłoszony w 2022 roku jako "The Hood"
. Jego gwiazdą miał być Benedict Cumberbatch
. W 2025 roku projekt wrócił pod nazwą "The Rage"
. Tym razem gwiazdą miał być Matthew McConaughey
. Ten jednak dość szybko zmienił zdanie. Jego miejsce zajął Garfield
, a film przemianowano na "The Uprising"
.
Powstanie Wata Tylera miało miejsce 66 lat po upadku powstania Szkotów i śmierci Williama Wallace’a. Tę postać uwiecznił w widowisku "Braveheart. Waleczne serce
" Mel Gibson
. Co ciekawe Andrew Garfield
był gwiazdą innego historycznego widowiska Gibsona
- "Przełęcz ocalonych
".