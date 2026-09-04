"The Waffle House Index": Gwiazda "Obsesji" przetrwa koniec świata?

Inde Navarrette próbuje nawigować swoją karierę po niespodziewanie dużym sukcesie "Obsesji". Po potwierdzeniu roli w nowych "X-Men" nadchodzi pora na ogłoszenie udziału w kolejnym wysokobudżetowym projekie. Jak donosi The Hollywood Reporter, aktorka wystąpi w głównej roli w filmie "The Waffle House Index": zbliżającym się thrillerze science fiction tworzonym dla platformy Apple TV.
"The Waffle House Index" – co wiemy o filmie?
Tytułowy Waffle House Index
to potoczny i dosyć żartobliwy sposób oceny skali zniszczeń po huraganie, związany z popularną siecią amerykańskich śniadaniowni. Index dzieli się na trzy kategorie. Zielona pokazuje, że restauracja jak zwykle działa przez całą dobę, a menu jest kompletne. Żółta: ograniczone menu. Czerwona oznacza z kolei zamkniętą restaurację w efekcie niedawnego poważnego niebezpieczeństwa.
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W jednej z takich właśnie restauracji będzie pracowała bohaterka filmu "The Waffle House Index" grana przez Inde Navarrette
. Gdy pewnego dnia w trakcie jej zmiany do lokalu wkracza uzbrojony mężczyzna, dziewczyna jest przekonana, że oto nadszedł najgorszy dzień jej dotychczasowego życia. Nie wie jeszcze, że to dopiero początek: czekać ją będzie jeszcze walka z krokodylami, ucieczka przed powodzią, a nawet... kosmiczna interwencja?
Reżyserem produkcji został Louis Paxton
– szkocki twórca tegorocznego "The Incomer
". Będzie on pracował na scenariuszu pióra Andrew Nunnelly'ego
. W zeszłym roku tekst "The Waffle House Index" trafił na słynną amerykańską Black List – coroczny wykaz najciekawszych niezrealizowanych scenariuszy Hollywoodu. Po debiucie na liście scenariusz znalazł się na licytacji wielkich wytwórni. The Hollywood Reporter podaje, że za prawa do nakręcenia "The Waffle House Index" Apple zapłaciło siedmiocyfrową kwotę. Inde Navarrette
poza główną rolą obejmie także zadania producentki wykonawczej – po raz pierwszy w swojej karierze. Za produkcję "The Waffle House Index" odpowiadać będzie studio Plan B należące do Brada Pitta
.
"Obsesja" – zwiastun filmu