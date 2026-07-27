"Dead City" ponownie ożywa w CANAL+. Trzeci sezon spin-offu "The Walking Dead" już dziś!

Bohaterowie "The Walking Dead" kroczą przez ekran już od kilkunastu lat, a uniwersum wciąż rozrasta się o nowe spin-offy i kolejne odsłony. Choć można w nich przebierać, są wśród nich takie, które wyróżniają się szczególnie intrygującą dynamiką między bohaterami – jak "Dead City" z Lauren Cohan i Jeffreyem Deanem Morganem w rolach głównych. Teraz ta pełna napięcia i niewygodnych sojuszy historia rozpoczyna już trzeci sezon.
"Dead City" / © 2026 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.Nowe odcinki "The Walking Dead: Dead City" debiutują w CANAL+ już dziś – równolegle ze światową premierą. Na widzów czekają też dwa wcześniejsze sezony.
Znajomość całego uniwersum "The Walking Dead" nie jest konieczna – "Dead City" opowiada własną, zamkniętą historię.
"Dead City", sezon 3. – zobacz zwiastun
"Dead City
" już od pierwszego sezonu wyróżnia się na tle innych produkcji z uniwersum "The Walking Dead
": stawką jest tu bowiem nie tylko walka o przetrwanie, ale przede wszystkim skomplikowana relacja między głównymi bohaterami. W centrum wydarzeń stoją tu bowiem Maggie i Negan, których łączy bolesna przeszłość. Ona nigdy nie zapomniała, że to właśnie Negan zamordował jej męża, on od lat próbuje odkupić swoje winy.
W pierwszym sezonie Maggie zmuszona była połączyć siły z Neganem, by odbić syna z rąk bezwzględnego porywacza. Druga odsłona podniosła stawkę, wrzucając bohaterów w brutalną walkę o kontrolę nad nowojorskimi frakcjami i strategicznymi zasobami energii. Z odcinka na odcinek coraz wyraźniej było też widać, że największym wyzwaniem nie jest dla nich przetrwanie w świecie żywych trupów, lecz odpowiedź na pytanie, czy jako dawni wrogowie mogą kiedykolwiek naprawdę stanąć po tej samej stronie.
W trzecim sezonie Maggie i Negan po raz kolejny są zmuszeni odłożyć na bok dawną nienawiść i współpracować, by stworzyć bezpieczną przystań w samym sercu zrujnowanego Nowego Jorku. To jednak świat, w którym każda nadzieja ma wysoką cenę, a przeszłość potrafi być równie śmiertelna jak hordy zombie. Powraca więc pytanie, czy w ogóle potrafią jeszcze sobie zaufać.
"Dead City
" nie istniałoby bez dwóch kluczowych nazwisk: Lauren Cohan
i Jeffrey Dean Morgan
, którzy po raz kolejny wracają jako Maggie i Negan. Ich wspólna historia od dawna wymyka się prostym podziałom na dobrych i złych, a napięta relacja między nimi sprawia, że serial działa równie dobrze jako dramat o zaufaniu i odkupieniu, co widowisko osadzone w świecie zombie.
"Dead City" / © 2026 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.
W trzecim sezonie na ekranie pojawią się także Jimmi Simpson
, Raúl Castillo
, Aimee Garcia
, Logan Kim
i Michael Emery
, wprowadzając do nowojorskiej układanki zupełnie nowe twarze i interesy. Nad całością czuwa Scott M. Gimple
, architekt uniwersum "The Walking Dead
", a funkcję showrunnera pełni Seth Hoffman
. Cohan i Morgan są również producentami wykonawczymi, dzięki czemu mają realny wpływ na to, dokąd zmierza historia ich bohaterów.
Jeśli chcecie nadrobić zaległości przed premierą trzeciego sezonu, w CANAL+
już czekają dwie poprzednie odsłony.
Serial nie wymaga znajomości całego uniwersum "The Walking Dead
". "Dead City
" opowiada własną historię, której siłą napędową jest skomplikowana relacja Maggie i Negana – dwojga bohaterów, których przeszłość nieustannie wystawia na próbę. Dzięki temu ich wspólne sceny budują niejednokrotnie większe napięcie niż kolejne starcia z żywymi trupami. A w tle opustoszały, klaustrofobiczny i niepokojący Manhattan – przez wielu widzów uznawany za pełnoprawnego bohatera tej opowieści. "Dead City" – sezon 3. od dziś w CANAL+.
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