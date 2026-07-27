Newsy Seriale "Dead City" ponownie ożywa w CANAL+. Trzeci sezon spin-offu "The Walking Dead" już dziś!
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"Dead City" ponownie ożywa w CANAL+. Trzeci sezon spin-offu "The Walking Dead" już dziś!

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&quot;Dead City&quot; ponownie ożywa w CANAL+. Trzeci sezon spin-offu &quot;The Walking Dead&quot; już dziś!
Bohaterowie "The Walking Dead" kroczą przez ekran już od kilkunastu lat, a uniwersum wciąż rozrasta się o nowe spin-offy i kolejne odsłony. Choć można w nich przebierać, są wśród nich takie, które wyróżniają się szczególnie intrygującą dynamiką między bohaterami – jak "Dead City" z Lauren Cohan i Jeffreyem Deanem Morganem w rolach głównych. Teraz ta pełna napięcia i niewygodnych sojuszy historia rozpoczyna już trzeci sezon. 

"Dead City" / © 2026 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.
Nowe odcinki "The Walking Dead: Dead City" debiutują w CANAL+ już dziś – równolegle ze światową premierą. Na widzów czekają też dwa wcześniejsze sezony. 

Znajomość całego uniwersum "The Walking Dead" nie jest konieczna – "Dead City" opowiada własną, zamkniętą historię.

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"Dead City" – jeden z najlepszych spin-offów "The Walking Dead" wraca do CANAL+



"Dead City" już od pierwszego sezonu wyróżnia się na tle innych produkcji z uniwersum "The Walking Dead": stawką jest tu bowiem nie tylko walka o przetrwanie, ale przede wszystkim skomplikowana relacja między głównymi bohaterami. W centrum wydarzeń stoją tu bowiem Maggie i Negan, których łączy bolesna przeszłość. Ona nigdy nie zapomniała, że to właśnie Negan zamordował jej męża, on od lat próbuje odkupić swoje winy.

W pierwszym sezonie Maggie zmuszona była połączyć siły z Neganem, by odbić syna z rąk bezwzględnego porywacza. Druga odsłona podniosła stawkę, wrzucając bohaterów w brutalną walkę o kontrolę nad nowojorskimi frakcjami i strategicznymi zasobami energii. Z odcinka na odcinek coraz wyraźniej było też widać, że największym wyzwaniem nie jest dla nich przetrwanie w świecie żywych trupów, lecz odpowiedź na pytanie, czy jako dawni wrogowie mogą kiedykolwiek naprawdę stanąć po tej samej stronie.


W trzecim sezonie Maggie i Negan po raz kolejny są zmuszeni odłożyć na bok dawną nienawiść i współpracować, by stworzyć bezpieczną przystań w samym sercu zrujnowanego Nowego Jorku. To jednak świat, w którym każda nadzieja ma wysoką cenę, a przeszłość potrafi być równie śmiertelna jak hordy zombie. Powraca więc pytanie, czy w ogóle potrafią jeszcze sobie zaufać.

Lauren Cohan i Jeffrey Dean Morgan w "Dead City" lepsi niż starcia zombie?



"Dead City" nie istniałoby bez dwóch kluczowych nazwisk: Lauren Cohan i Jeffrey Dean Morgan, którzy po raz kolejny wracają jako Maggie i Negan. Ich wspólna historia od dawna wymyka się prostym podziałom na dobrych i złych, a napięta relacja między nimi sprawia, że serial działa równie dobrze jako dramat o zaufaniu i odkupieniu, co widowisko osadzone w świecie zombie. 

"Dead City" / © 2026 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.
W trzecim sezonie na ekranie pojawią się także Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim i Michael Emery, wprowadzając do nowojorskiej układanki zupełnie nowe twarze i interesy. Nad całością czuwa Scott M. Gimple, architekt uniwersum "The Walking Dead", a funkcję showrunnera pełni Seth Hoffman. Cohan i Morgan są również producentami wykonawczymi, dzięki czemu mają realny wpływ na to, dokąd zmierza historia ich bohaterów.

"The Walking Dead: Dead City" – w CANAL+ nadrobisz całą serię



Jeśli chcecie nadrobić zaległości przed premierą trzeciego sezonu, w CANAL+ już czekają dwie poprzednie odsłony.

Serial nie wymaga znajomości całego uniwersum "The Walking Dead". "Dead City" opowiada własną historię, której siłą napędową jest skomplikowana relacja Maggie i Negana – dwojga bohaterów, których przeszłość nieustannie wystawia na próbę. Dzięki temu ich wspólne sceny budują niejednokrotnie większe napięcie niż kolejne starcia z żywymi trupami. A w tle opustoszały, klaustrofobiczny i niepokojący Manhattan – przez wielu widzów uznawany za pełnoprawnego bohatera tej opowieści.

"Dead City" – sezon 3. od dziś w CANAL+
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