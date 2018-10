"The World of Hans Zimmer" 17 marca w Krakowie

– wyjątkowy projekt, którego kuratorem jest sam Hans Zimmer wreszcie pojawi się w Polsce.roku w Tauron Arena Kraków odbędzie się niezwykłe widowisko, podczas którego zabrzmią największe przeboje muzyki filmowej przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej, z oszałamiającą oprawą wizualną!Zdobywca Oscara, Grammy i Złotego Globu jest niewątpliwie jednym z najbardziej znanych i cenionych kompozytorów filmowych naszych czasów, a jego muzyka na stałe zapisała się w historii kina. Jego kompozycje dopełniły niezliczoną liczbę przebojów kinowych, dodając dramaturgii i wpływając na przeżywane przez widzów emocje.to tylko niektóre z najbardziej znanych filmów, które ilustrował muzycznie. W styczniu 2018 roku Hans Zimmer po raz 11. został nominowany do Oscara za zapierającą dech w piersiach ścieżkę dźwiękową do filmu Christophera Nolana Pod koniec kwietnia 2018 roku w Niemczech rozpoczęła się trasa koncertowa "The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration". Teraz, jesienią 2018 roku, trasa została przedłużona i wiosną 2019 roku odbędą się kolejne koncerty w Niemczech oraz w innych częściach Europy. Mimo, że Hans Zimmer we własnej osobie nie będzie występował podczas koncertów, odgrywa on rolę dyrektora muzycznego oraz kuratora całej trasy, podczas której wystąpią jego przyjaciele i współpracownicy. Wśród gwiazd, które pojawią się na scenie znaleźli się m.in. australijska wokalistka i kompozytorka Lisa Gerrard (w 2001 roku otrzymała wraz z Zimmerem Złoty Glob za muzykę do filmu), mołdawska śpiewaczka i solistka operowa Valentina Naforniță, piosenkarka i kompozytorka serbskiego pochodzenia Asja Kadrić oraz instrumentaliści: Pedro Eustache, Rusanda Panfili, Marie Spaemann, Lucy Landymore, Eliane Correa, Aleksandra Šuklar, Juan Herrero, Luis Ribeiro oraz Amir John Haddad.W przeciwieństwie do słynnej trasy "Hans Zimmer Live", która brzmieniem skupiała się na zespole Zimmera oraz elektronicznych brzmieniach, "The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration" zaprezentuje twórczość kompozytora zaaranżowaną przez orkiestrę symfoniczną na żywo. Sam Zimmer spędził miesiące transformując swoje ścieżki dźwiękowe w bogate koncertowe suity. Podczas koncertu będzie można usłyszeć m.in. premierowe aranżacje dzieł zczyPo raz pierwszy publiczność będzie mogła cieszyć się oglądaniem oszałamiających wizualnie projekcji scen z filmów, do których Hans Zimmer stworzył muzykę. Sam kompozytor odpowiada za dobór scen, które zostaną wykorzystane podczas projekcji.Na scenie wystąpią słynni soliści z fabryki talentów Hansa Zimmera , którzy wcześniej wzięli udział w jego trasie Live. Usłyszymy m.in. Pedro Eustache, flecistę wykonującego utwory ze ścieżki dźwiękowej do. A wszystko to przy wspaniałym i dostarczającym niesamowitych emocji akompaniamencie wielkiej orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Gavina Greenawaya, dyrygenta ścieżek dźwiękowych Hansa Zimmera – o którym sam maestro mówi, że ufa mu bardziej niż sobie."The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration" pokazuje, że muzyka orkiestrowa jest wciąż żywa, a sam projekt stanowi niepowtarzalną okazję, by zaprezentować muzykę orkiestrową nowemu pokoleniu.Regulamin Imprezy dostępny na: www.goodtaste.pl/regulamin Bilety w cenie: 149 zł (strefa F), 199 zł (strefa E), 229 zł (strefa D), 249 zł (strefa C), 279 zł (strefa B), 449 zł (strefa A)Bilety dostępne na: www.eventim.pl/goodtaste oraz w sklepach sieci Empik, Saturn i Media Markt.