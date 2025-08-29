Gwiazda "Jak wytresować smoka" w nowym koszmarze twórcy "Kodu zła"

Z grozą jest jak z dobrym humorem – jeśli się jej nie utrzyma, zgaśnie. Wie to reżyser filmu "Kod zła" Osgood Perkins, który zdaniem dziennikarzy już niebawem wejdzie na plan kolejnego projektu. Do "The Young People" zatrudnił dwie wschodzące gwiazdy młodego pokolenia.
Reżyser "Kodu zła
" się nie zatrzymuje, powoli zapracowując sobie na status najbardziej zarobionego twórcy w Hollywood. Od czasu premiery horroru z Nicolasem Cagem
w lipcu zeszłego roku, Osgood Perkins
nakręcił także film "Małpa
" oraz wchodzący niebawem na ekrany "Keeper
". Jak donosi dziś portal Variety, twórca już pracuje nad nowym projektem. W "The Young People
" na ekranie zobaczymy dwie gwiazdy młodego pokolenia. Główne filmowe role zagrają bowiem Lola Tung
("Koszmar minionego lata
") i Nico Parker
("Jak wytresować smoka
").
Getty Images © Michael Loccisano
"The Young People
" jest autorskim projektem Perkinsa, powstającym na podstawie jego własnego scenariusza. Na ten moment niewiele wiadomo o samej fabule, poza zawartą w tytule wskazówką, że będzie ona koncentrować się wokół bohaterek młodego pokolenia. Zdjęcia do filmu mają ruszyć już jesienią w kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na pewno ukaże się po światowej premierze filmu "Keeper
", czekającego na swój kinowy debiut planowany na 14 listopada 2025 roku.
"The Young People
" jest projektem powstającym we współpracy z wytwórnią Neon. Jak podaje portal Variety, niezależne studio ma z Perkinsem
podpisaną umowę typu first-look
, umożliwiającą pierwokup jego kolejnych projektów. W ramach tej umowy wytwórnia zdecydowała się wyprodukować reżyserowi "Kod zła
", "Małpę
" oraz nadchodzące "Keeper
".
"Keeper" – zwiastun filmu