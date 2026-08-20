Newsy Filmy "Theo z Golden": Tom Hanks zagra główną rolę w adaptacji bestsellerowej powieści
Filmy

"Theo z Golden": Tom Hanks zagra główną rolę w adaptacji bestsellerowej powieści

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Theo+z+Golden%22+%E2%80%93+film.+Tom+Hanks+zagra+w+adaptacji+bestsellerowej+powie%C5%9Bci-168141
&quot;Theo z Golden&quot;: Tom Hanks zagra główną rolę w adaptacji bestsellerowej powieści
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
Portal Deadline ekskluzywnie donosi o nowym projekcie w kalendarzu Toma Hanksa. Jak informują dziennikarze, dwukrotny laureat Oscara negocjuje główną rolę w adaptacji powieści "Theo z Golden". Bestsellerowa książka została wydana w tym roku w Polsce przez Media Rodzina.

"Theo of Golden" – co wiemy?



Akcja powieści rozgrywa się w miasteczku Golden na południu Stanów Zjednoczonych. Hanks miałby wcielić się w poczciwego mężczyznę imieniem Theo, który na stare lata przyjeżdża do tytułowej miejscowości. Prędko trafia do lokalnej kawiarni, gdzie ściany zdobią naszkicowane ołówkiem portrety dokładnie 92 mieszkańców Golden. Mężczyzna postanawia je wszystkie wykupić, po czym krąży po miasteczku, by wręczyć je ludziom, których podobizny zostały narysowane przez artystę. Jego niezmącona ciekawość pozwoli mu w ten sposób odkryć poruszające historie mieszkańców.

GettyImages-2278662455.jpg Getty Images © Lia Toby


Autorem powieści jest Allen Levi – zbliżający się do 70-tki debiutant, który wydał książkę własnym nakładem, bez specjalnej inwestycji w promocję. Jego powieść zyskiwała popularność bardzo powoli, ale konsekwentnie. Jej sukces stał się wynikiem rekomendacji czytelniczych, docierając w końcu również na łamy Washington Post, Wall Street Journal czy New York Timesa. Na tę chwilę powieść została przetłumaczona na 43 języki, a jej sprzedaż szacuje się już na ponad 3,5 miliona kopii. 

Za produkcję filmu odpowiadać będą Gil Netter ("Życie Pi"), Gary Goetzman ("Mamma Mia!") oraz sam Tom Hanks. Na tę chwilę produkcja nie posiada jeszcze przyporządkowanego reżysera ani scenarzysty projektu. Warner Bros. dokona wyboru zaraz po tym, gdy zakończy negocjacje w sprawie nabycia praw do powieści.

"Here. Poza czasem". Zwiastun ostatniego filmu z główną rolą Toma Hanksa


Powiązane artykuły Gary Goetzman

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Inne Seriale

Josh Radnor o relacjach z kolegami z planu "Jak poznałem waszą matkę"

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #146: "Koniec ulicy Dębowej" to koniec "Parku Jurajskiego"?

Wideo

Gotowi na "Kroniki lasu"? Zwiastun nowej animacji twórców "Koraliny"

Filmy

Polujący na pedofili Chris Hansen o filmie z Pattinsonem: Obejrzę

Filmy Box office

"Całkiem nowy dzień" z rekordowym wynikiem w polskich kinach

Seriale

Vince Vaughn wraca do "Małpiego biznesu" w 2. sezonie

Inne Festiwale i nagrody Filmy

Wenecja 2026: Czy rosyjski film powinien brać udział w konkursie?

6 komentarzy