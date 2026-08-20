"Theo z Golden": Tom Hanks zagra główną rolę w adaptacji bestsellerowej powieści

Portal Deadline ekskluzywnie donosi o nowym projekcie w kalendarzu Toma Hanksa. Jak informują dziennikarze, dwukrotny laureat Oscara negocjuje główną rolę w adaptacji powieści "Theo z Golden". Bestsellerowa książka została wydana w tym roku w Polsce przez Media Rodzina.
"Theo of Golden" – co wiemy?
Akcja powieści rozgrywa się w miasteczku Golden na południu Stanów Zjednoczonych. Hanks
miałby wcielić się w poczciwego mężczyznę imieniem Theo, który na stare lata przyjeżdża do tytułowej miejscowości. Prędko trafia do lokalnej kawiarni, gdzie ściany zdobią naszkicowane ołówkiem portrety dokładnie 92 mieszkańców Golden. Mężczyzna postanawia je wszystkie wykupić, po czym krąży po miasteczku, by wręczyć je ludziom, których podobizny zostały narysowane przez artystę. Jego niezmącona ciekawość pozwoli mu w ten sposób odkryć poruszające historie mieszkańców.
Getty Images © Lia Toby
Autorem powieści jest Allen Levi – zbliżający się do 70-tki debiutant, który wydał książkę własnym nakładem, bez specjalnej inwestycji w promocję. Jego powieść zyskiwała popularność bardzo powoli, ale konsekwentnie. Jej sukces stał się wynikiem rekomendacji czytelniczych, docierając w końcu również na łamy Washington Post, Wall Street Journal czy New York Timesa. Na tę chwilę powieść została przetłumaczona na 43 języki, a jej sprzedaż szacuje się już na ponad 3,5 miliona kopii.
Za produkcję filmu odpowiadać będą Gil Netter
("Życie Pi
"), Gary Goetzman
("Mamma Mia!
") oraz sam Tom Hanks
. Na tę chwilę produkcja nie posiada jeszcze przyporządkowanego reżysera ani scenarzysty projektu. Warner Bros. dokona wyboru zaraz po tym, gdy zakończy negocjacje w sprawie nabycia praw do powieści.
"Here. Poza czasem". Zwiastun ostatniego filmu z główną rolą Toma Hanksa