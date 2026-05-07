Ridley Scott zamknie Liama Hemswortha w opuszczonym magazynie
Ridley Scott zamknie Liama Hemswortha w opuszczonym magazynie

Ridley Scott zamknie Liama Hemswortha w opuszczonym magazynie
Portal Deadline donosi o powstającej właśnie interesującej produkcji usytuowanej na styku akcji i horroru. "They Like The Dark" opowie historię mężczyzny, który pewnego dnia budzi się przykuty łańcuchem w opuszczonym magazynie. Film wyprodukuje Ridley Scott, a głównej roli podejmie się Liam Hemsworth.

Na targach towarzyszących nadchodzącemu festiwalowi filmowemu w Cannes projekt "They Like The Dark" zostanie zaprezentowany międzynarodowym dystrybutorom. Deadline już teraz nazywa go "jedną z najciekawszych propozycji akcji" prezentowanych właśnie na tej branżowej imprezie. 

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Produkowane przez firmy Gramercy Park oraz należącą do Ridleya Scotta Scott Free Productions, "They Like The Dark" opowie historię niedowidzącego sapera, który pewnego dnia nieoczekiwanie budzi się przykuty łańcuchem w nieznanej sobie przestrzeni. Ta okazuje się opuszczonym magazynem, z którego próżno szukać ucieczki. Bohater nie ma pojęcia, jak się w niej znalazł ani jak się z niej wydostać. By wyswobodzić się z pułapki, musi polegać wyłącznie na swoim instynkcie oraz pomocy psa asystującego – wiernego towarzysza, pomagającego mu stawić czoła grozie czającej się w mroku...

Ridley Scott własnoręcznie zaangażuje się w produkcję filmu wraz z Michaelem Prussem i Samem Rostonem. Na czele projektu stoi reżyser Mike Pecci, twórca filmu "The Dead Can't Be Distracted". Pecci będzie pracował na scenariuszu napisanym przez Willa Simmonsa ("Murder City"). Piszemy "będzie", gdyż produkcja filmu jeszcze się nie rozpoczęła – dziennikarze wskazują, że pierwszy klaps na planie filmu powinien paść nie później niż przed końcem obecnego roku. 

