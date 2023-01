Anthony Hopkins w historycznej superprodukcji. Za kamerą reżyser "Dnia niepodległości"

"Those About to Die": co wiemy o serialu?



Anthony Hopkins: najważniejsze role



Dwukrotny laureat Oscara Anthony Hopkins dołączył do obsady rozgrywającego się w świecie starożytnych rzymskich gladiatorów serialu "Those About to Die". Jego reżyserem oraz producentem wykonawczym będzie twórca " Dnia niepodległości Projekt powstaje dla platformy streamingowej Peacock. Scenariusz inspirowany jest książką Daniela P. Mannixa pt. "The Way of the Gladiator". Twórcy zapowiadają, że serial będzie miał różnorodny zestaw bohaterów stanowiący przekrój wszystkich klas społecznych starożytnego Rzymu. "Those About To Die" ma być opowieścią o przenikaniu się światów sportu, polityki i biznesu.Showrunnerem przedsięwzięcia jest Robert Rodat . W jego CV znajdziemy m.in. serial " Wrogie niebo ", oscarowego " Szeregowca Ryana " oraz " Patriotę ", którego wyreżyserował Emmerich Hopkins wcieli się w rzymskiego cesarza Wespazjana — zaprawionego w bojach wojownika i przywódcę dynastii Flawiuszów, który zdobył tron po trwającej dekadę krwawej wojnie domowej. Pozycja bohatera jest jednak zagrożona ze strony patrycjuszy chcących zastąpić jego spadkobierców tronu.Ekranowa kariera Hopkinsa zaczęła się blisko sześć dekad temu. Najważniejsze filmy w dorobku wybitnego brytyjskiego aktora to m.in. " Ojciec ", " Milczenie owiec ", " Okruchy dnia ", " Człowiek słoń ", " Wichry namiętności ", " Tytus Andronikus " i " Prawdziwa historia ". W tym roku zobaczymy go w zrealizowanej dla Netfliksa superprodukcji science fiction " Rebel Moon " w reżyserii Zacka Snydera