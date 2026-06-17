"Thud": Sarah Michelle Gallar i Rudy Pankow w horrorze o romansie Śmierci i Diabła

Sarah Michelle Gellar i Rudy Pankow spotkają się na planie horroru / romansu "Thud". Przypadły im role niezwykłych postaci.
Co wiemy o "Thud"?
"Thud
" będzie historią Śmierci i Diabła. Spotykają się oni (i szybko w sobie zakochują) na trzydniowym weselu, na które każde z nich przybyło, by siać chaos. Autorką scenariusza jest Noga Pnueli
("Randka w nieskończoność
"). Krzesło reżyserki zajmie Mali Elfman
("Pudełko ze strachami
"). Wśród producentów znaleźli się Tyler Gillett
i Matt Bettinelli-Olpin
z kolektywu Radio Silence, z którymi Gellar
miała niedawno okazję współpracować przy filmie "Zabawa w pochowanego 2
".
Ostatnie role Sarah Michelle GellarSarah Michelle Gellar
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w zrealizowanej dla Netfliksa komedii "Zróbmy zemstę
", serialu "Dexter: Grzech pierworodny
", reboocie / legacy sequelu "Koszmaru minionego lata
" (w którym wróciła do roli Helen Shivers) czy czarnej komedii "Zabawa w pochowanego 2
".
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Ostatnie role Rudy'ego PankowaRudy Pankow
(na zdjęciu wyżej) najlepiej najlepiej znany jest z serialu "Outer Banks
", w którym wcielał się w rolę JJ-a. Mogliśmy zobaczyć go też m.in. w "Uncharted
", "Pod presją
", a ostatnio będącym adaptacją powieści Colleen Hoover
melodramacie "Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam
".
Zobacz zwiastun filmu "Zabawa w pochowanego 2"
W "Zabawie w pochowanego 2
" Sarah Michelle Gellar
wcieliła się w Ursulę Danforth – dziedziczkę , która wraz z bratem bliźniakiem Titusem (Shawn Hatosy
) staje do walki o tron rady kontrolującej świat. Przypominamy zwiastun: