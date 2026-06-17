Newsy Filmy "Thud": Sarah Michelle Gallar i Rudy Pankow w horrorze o romansie Śmierci i Diabła
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"Thud": Sarah Michelle Gallar i Rudy Pankow w horrorze o romansie Śmierci i Diabła

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Thud%22%3A+Sarah+Michelle+Gallar+i+Rudy+Pankow+w+horrorze+o+romansie+%C5%9Amierci+i+Diab%C5%82a-167136
&quot;Thud&quot;: Sarah Michelle Gallar i Rudy Pankow w horrorze o romansie Śmierci i Diabła
źródło: Getty Images
autor: Aurore Marechal
Sarah Michelle Gellar i Rudy Pankow spotkają się na planie horroru / romansu "Thud". Przypadły im role niezwykłych postaci.

Co wiemy o "Thud"?


"Thud" będzie historią Śmierci i Diabła. Spotykają się oni (i szybko w sobie zakochują) na trzydniowym weselu, na które każde z nich przybyło, by siać chaos. Autorką scenariusza jest Noga Pnueli ("Randka w nieskończoność"). Krzesło reżyserki zajmie Mali Elfman ("Pudełko ze strachami"). Wśród producentów znaleźli się Tyler Gillett i Matt Bettinelli-Olpin z kolektywu Radio Silence, z którymi Gellar miała niedawno okazję współpracować przy filmie "Zabawa w pochowanego 2".

Ostatnie role Sarah Michelle Gellar


Sarah Michelle Gellar w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w zrealizowanej dla Netfliksa komedii "Zróbmy zemstę", serialu "Dexter: Grzech pierworodny", reboocie / legacy sequelu "Koszmaru minionego lata" (w którym wróciła do roli Helen Shivers) czy czarnej komedii "Zabawa w pochowanego 2".

GettyImages-2265718383.jpg Getty Images © Brianna Bryson

Ostatnie role Rudy'ego Pankowa


Rudy Pankow (na zdjęciu wyżej) najlepiej najlepiej znany jest z serialu "Outer Banks", w którym wcielał się w rolę JJ-a. Mogliśmy zobaczyć go też m.in. w "Uncharted", "Pod presją", a ostatnio będącym adaptacją powieści Colleen Hoover melodramacie "Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam".

Zobacz zwiastun filmu "Zabawa w pochowanego 2"


W "Zabawie w pochowanego 2" Sarah Michelle Gellar wcieliła się w Ursulę Danforth – dziedziczkę , która wraz z bratem bliźniakiem Titusem (Shawn Hatosy) staje do walki o tron rady kontrolującej świat. Przypominamy zwiastun:


Thud  (2028)

 Thud

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