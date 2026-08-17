"To: Witajcie w Derry" - HBO oficjalnie przedłuża serial na drugi sezon. Co o nim wiemy?

Do sieci trafiła informacja, że HBO oficjalnie zamówiło drugi sezon serialu "To: Witajcie w Derry", będącego prequelem filmów "To" i "To: Rozdział 2" Andy’ego Muschiettiego. Decyzja była oczekiwana już od pewnego czasu (nieoficjalne wieści na ten temat pojawiły się zresztą już kilka miesięcy temu), a stacja miała czekać jedynie na koncepcję twórczą kolejnej odsłony.
Co wiemy o drugim sezonie?
Przy okazji drugiego sezonu nastąpi pewna zmiana. Brad Caleb Kane
, który przy pierwszym sezonie pełnił funkcję współshowrunnera razem z Jasonem Fuchsem
, tym razem zostanie jedynym showrunnerem.
Akcja drugiego sezonu ponownie rozegra się w świecie stworzonym przez Stephena Kinga
. Historia przeniesie się do 1935 roku, czyli czasów Wielkiego Kryzysu, i skupi na masakrze gangu Bradleya. Grupa rabusiów bankowych zatrzyma się w Derry, aby kupić amunicję, jednak zamiast tego zmierzy się z niewyobrażalnym horrorem. Sarah Aubrey
, szefowa HBO Max Original Programming, stwirdziła: Z ogromnym entuzjazmem wracamy do przerażającego świata Derry i będziemy dalej rozwijać ikoniczną adaptację Andy'ego i Barbary Muschiettich. Wspólnie z Bradem Calebem Kane'em wytyczą w drugim sezonie nowe ścieżki, pogłębiając grozę, tajemnicę i niezapomnianą mitologię Pennywise'a, którą fani tak uwielbiają. Andy
i Barbara Muschietti
ponownie będą producentami wykonawczymi. W drugim sezonie powróci również Bill Skarsgård
jako Pennywise, którego aktor zagrał wcześniej w obu filmach Muschiettiego
.
Pierwszy sezon "To: Witajcie w Derry
" zadebiutował w HBO w październiku 2025 roku i znalazł się wśród czterech najchętniej oglądanych premier serialowych w historii HBO Max na świecie.
"To: Witajcie w Derry" - zwiastun