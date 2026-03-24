Newsy Seriale Witajcie w Derry... ponownie? HBO Max podjęło decyzję w sprawie serialowego "To"
źródło: materialy promocyjne
Tęskniliście za morderczym klaunem Pennywise'em? Wygląda na to, że nie musicie czekać na jego ponowne przybycie 27 lat. HBO Max podjęło decyzję w sprawie drugiego sezonu serialu "To: Witajcie w Derry".

"To: Witajcie w Derry" z drugim sezonem


Informacja o zielonym świetle dla drugiego sezonu "To: Witajcie w Derry" wyszła od jego twórców –  Barbary i Andy'ego Muschiettich. W rozmowie z portalem Collider współscenarzystka i producentka wykonawcza zaznaczyła jednak, że prace nad nowym materiałem to powolny proces.

GettyImages-2242311498.jpg Getty Images © Araya Doheny
Andy i Barbara Muschietti na uroczystej premierze serialu "To: Witajcie w Derry"

Wiadomo, że w drugim sezonie cofniemy się do czasów Wielkiego Kryzysu, a dokładnie do 1935 roku. Poznamy okoliczności wydarzenia znanego jako masakra gangu Bradleya. Twórcy nie wdawali się w szczegóły, zapewnili jednak, że poznamy wielu nowych bohaterów, których będzie dręczył Pennywise.

Czego jeszcze możemy się spodziewać? Barbara Muschietti zdradziła, że marzy o odcinku musicalowym – co, biorąc pod uwagę taneczne umiejętności Pennywise'a oraz przeniesienie akcji do czasów rozwoju gatunku, nie wydaje się złym pomysłem. Z kolei jej brat chciałby zrealizować wersję czarno-białą.

Zróbmy ankietę. Ilu z was chciałoby zobaczyć wersję czarno-białą? – zażartował.

Zobacz zwiastun serialu "To: Witajcie w Derry"


Serial "To: Witajcie w Derry" trafił na ekrany jesienią ubiegłego roku. Opowiada on o na pozór idyllicznym miasteczku w stanie Maine, pod powierzchnią którego czai się dawno pogrzebane zło. Przypominamy zwiastun:


