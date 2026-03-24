Witajcie w Derry... ponownie? HBO Max podjęło decyzję w sprawie serialowego "To"

Tęskniliście za morderczym klaunem Pennywise'em? Wygląda na to, że nie musicie czekać na jego ponowne przybycie 27 lat. HBO Max podjęło decyzję w sprawie drugiego sezonu serialu "To: Witajcie w Derry".
Informacja o zielonym świetle dla drugiego sezonu "To: Witajcie w Derry
" wyszła od jego twórców – Barbary
i Andy'ego Muschiettich
. W rozmowie z portalem Collider współscenarzystka i producentka wykonawcza zaznaczyła jednak, że prace nad nowym materiałem to powolny proces.
Andy i Barbara Muschietti na uroczystej premierze serialu "To: Witajcie w Derry"
Wiadomo, że w drugim sezonie cofniemy się do czasów Wielkiego Kryzysu, a dokładnie do 1935 roku. Poznamy okoliczności wydarzenia znanego jako masakra gangu Bradleya. Twórcy nie wdawali się w szczegóły, zapewnili jednak, że poznamy wielu nowych bohaterów, których będzie dręczył Pennywise
.
Czego jeszcze możemy się spodziewać? Barbara Muschietti
zdradziła, że marzy o odcinku musicalowym – co, biorąc pod uwagę taneczne umiejętności Pennywise'a oraz przeniesienie akcji do czasów rozwoju gatunku, nie wydaje się złym pomysłem. Z kolei jej brat chciałby zrealizować wersję czarno-białą. Zróbmy ankietę. Ilu z was chciałoby zobaczyć wersję czarno-białą?
– zażartował.
Serial "To: Witajcie w Derry
" trafił na ekrany jesienią ubiegłego roku. Opowiada on o na pozór idyllicznym miasteczku w stanie Maine, pod powierzchnią którego czai się dawno pogrzebane zło. Przypominamy zwiastun: