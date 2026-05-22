"To nie jest zagadka kryminalna" w CANAL+. Zbrodnia, artyści i dużo surrealizmu

Debiutujący w CANAL+ "To nie jest zagadka kryminalna" to serial, na jaki wielu z nas czekało – miłośnicy klasycznych kryminałów Agathy Christie, nieoczywistych zwrotów akcji oraz sztuki, szczególnie tej surrealistycznej!
Za bohaterów mamy tu bowiem René Magritte’a, Salvadora Dalego, Lee Miller oraz Mana Raya. A każde z nich ma coś do ukrycia. Oto w luksusowej posiadłości, do której przybywają, dochodzi do morderstwa. Ale nie o samą zbrodnię tu chodzi. Dość powiedzieć, że ułożenie odnalezionych zwłok przypomina pewien słynny obraz… Gra się właśnie rozpoczęła!
Nowy odcinek już dziś.
Sprawdź POD LINKIEM TUTAJ
.
Akcja "To nie jest zagadka kryminalna
" rozgrywa się w Anglii lat 30., w świecie pełnym eleganckich salonów, papierosowego dymu i ludzi przekonanych o własnym geniuszu. Lord James organizuje w swojej rezydencji spotkanie młodych surrealistów, którzy mają przygotować wyjątkową wystawę. Atmosfera jest gęsta już od progu, choć początkowo bardziej od ambicji artystów niż realnego zagrożenia. Wystarczy jednak jedna noc, żeby celebracja sztuki zamieniła się w koszmar.
© 2025 Panenka, Deadpan Pictures, VRT, RTL Belgium, Proximus
Wśród zaproszonych gości pojawiają się prawdziwe ikony surrealizmu. Na ekranie przewijają się między innymi René Magritte, Salvador Dalí, Lee Miller oraz Max Ernst. Twórcy bardzo sprytnie mieszają historyczne postacie z fikcyjną intrygą. A pomysł, by podejrzanymi o zabójstwo uczynić prawdziwych artystów, okazuje się wyjątkowo zabawny.
Punktem zapalnym staje się tu śmierć Sheili Legge – performerki i siostrzenicy gospodarza, która od początku budzi wśród gości skrajne emocje. Kobieta po jednej z imprez znika razem z Magritte’em, a rano zostaje odnaleziona martwa. Problem więc w tym, że to Magritte widziany był z nią jako ostatni. Co gorsze, ułożenie jej ciała do złudzenia przypomina jeden z jego obrazów.
© 2025 Panenka, Deadpan Pictures, VRT, RTL Belgium, Proximus
By oddalić od siebie podejrzenia, Magritte rozpoczyna swoje własne śledztwo, a metodami działania bardzo przypomina ekscentryczną wersję Herculesa Poirota. Policjanci sprawiają przy nim wrażenie ludzi kompletnie zagubionych. W tym świecie nawet sposób ustawienia przedmiotów może być wskazówką albo manipulacją. Śledztwo w sprawie morderstwa bardziej przypomina tu więc analizowanie surrealistycznych obrazów niż tradycyjne policyjne dochodzenie. Tropów trzeba szukać nie w odciskach palców, ale w symbolach, spojrzeniach i artystycznych obsesjach bohaterów.
W związku z tym, najciekawszy staje się tu wywrócony na lewą stronę porządek – artyści, mimo ego wielkości małego państwa, lepiej rozumieją mechanizm zbrodni niż Scotland Yard. Serial świadomie igra z konwencją klasycznego kryminału i robi to z przewrotnym, bardzo inteligentnym humorem.
© 2025 Panenka, Deadpan Pictures, VRT, RTL Belgium, Proximus
W "To nie jest zagadka kryminalna
" logika stale ściera się z absurdem, a sztuka staje się równie ważna jak same dowody. By opisać to bardziej – nomen omen – obrazowo, można napisać, że "To nie jest zagadka kryminalna
" wygląda jak serial napisany przez miłośnika Agathy Christie
, surrealistycznego malarstwa i dużej ilości absyntu. Zaintrygowani? Będzie jeszcze ciekawiej.
Ogromnym atutem produkcji jest też jej warstwa wizualna. Kamera celebruje bogate wnętrza, teatralne pozy bohaterów i charakterystyczną estetykę art déco. Serial momentami wygląda jak sen albo koszmar, a rzeczywistość miesza się z fantazją. Twórcy świadomie odchodzą od realistycznej narracji, budując klimat dziwności i ciągłego niepokoju. Także symbolika surrealizmu i motywy malarskie mają tu ogromne znaczenie. Bądźcie więc czujni!
© 2025 Panenka, Deadpan Pictures, VRT, RTL Belgium, Proximus
Świetnie wypada też obsada, która balansuje między groteską a autentycznym dramatem. Pierre Gervais
gra Magritte’a jako człowieka inteligentnego, ale jednocześnie wyraźnie zagubionego w chaosie wydarzeń. A Salvador Dalí? W interpretacji Iñakiego Mura
to ekscentryk balansujący na granicy absurdu i autoparodii. To trzeba zobaczyć.
Cały serial "To nie jest zagadka kryminalna
" to bardziej opowieść o obsesjach, sztuce i manipulowaniu rzeczywistością niż zwykły kryminał. Każdy bohater gra tu jakąś rolę, a granica między performansem oraz szczerymi emocjami szybko się zaciera. Właśnie dlatego trudno przewidzieć, kto mówi prawdę, a kto jedynie tworzy kolejną iluzję.
© 2025 Panenka, Deadpan Pictures, VRT, RTL Belgium, Proximus
"To nie jest zagadka kryminalna
" zadebiutowała w CANAL+
i szybko stała się jedną z najciekawszych serialowych premier ostatnich tygodni. Produkcja liczy sześć odcinków, z czego widzowie mogą już obejrzeć pierwsze cztery epizody. Kolejne części historii trafiają do serwisu w każdy piątek, stopniowo odsłaniając coraz więcej sekretów surrealistycznej rezydencji. Więcej o serialu dowiecie się na stronie CANAL+ POD LINKIEM TUTAJ.
Informacja sponsorowana