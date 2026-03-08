"To rasistowskie". Rosanna Arquette, gwiazda "Pulp Fiction", krytykuje Quentina Tarantino

Rosanna Arquette, która wystąpiła w jednej z ról w "Pulp Fiction", została ostatnio zapytana, co myśli po latach o pamiętnym filmie Quentina Tarantino. Aktorka miała kilka słów krytyki pod adresem reżysera. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Rosanna Arquette ma jeden problem z "Pulp Fiction"
To ikoniczny, świetny film, na wielu poziomach. Ale osobiście nie mogę znieść tego, że używa się tam słowa na "n". Nienawidzę tego Getty Images © Variety
, powiedziała Rosanna Arquette
o "Pulp Fiction
" w wywiadzie dla "The Times U.K.".
Aktorka ma na myśli obraźliwy anglojęzyczny epitet odnoszący się do koloru skóry, którym posługują się bohaterowie "Pulp Fiction
". Nie mogę znieść tego, że (Tarantino) dostał kartę ulgową. To nie sztuka. To po prostu rasistowskie i upiorne
, dodała Arquette
.
Aktorka nie jest jedyną osobą piętnującą reżysera za używanie wyzwiska, które pojawia się również w szeregu innych jego filmów, takich jak np. "Jackie Brown
", "Django
" czy "Nienawistna ósemka
".
W 1997 roku Spike Lee
tak komentował zwyczaj Tarantino
po premierze "Jackie Brown
": Nie jestem przeciwko temu słowu i sam go używam, ale nie nadmiernie. Niektórzy ludzie po prostu tak mówią. Ale Quentin jest urzeczony tym słowem. Kim chce być, honorowym Czarnym?
W obronie Tarantino
stanął jednak Samuel L. Jackson
: Za każdym razem, kiedy ktoś chce wskazać przykład nadużywania słowa na "n", sięga po Quentina. To nie w porządku. On po prostu opowiada historie o ludziach, którzy tak mówią. Kiedy robi to Steve McQueen, to sztuka. A Quentin to tylko "popcornowy filmowiec".
"Pulp Fiction" – zwiastun