"To wszystko da się zrealizować". Wystawa o Andrzeju Wajdzie i Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie w Muzeum Manggha

Ponad to wszystko pojawiła się jeszcze jedna fascynacja, która połączyła tę dwójkę - miłość do Japonii i sztuki tego kraju. Andrzej Wajda po raz pierwszy zachwycił się drzeworytami z kolekcji Jasieńskiego podczas oglądania wystawy prezentowanej w Sukiennicach podczas okupacji, w 1944 roku. Tymi samymi zbiorami zainspirowała się dwadzieścia pięć lat później Krystyna Zachwatowicz, pracując nad projektami kostiumów i scenografii do Madame Butterfly w Teatrze Muzycznym (dziś Operze Krakowskiej). Kiedy w 1987 roku Andrzej Wajda otrzymał nagrodę Kioto, przyznaną przez Fundację Inamori postanowił przeznaczyć całość otrzymanej kwoty na budowę muzeum. Zgodnie z ideą Fundatorów Centrum Manggha (dzisiejsze Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha) miało stanowić dom dla zgromadzonej przez Feliksa "Mangghę" Jasieńskiego kolekcji sztuki Dalekiego Wschodu.Wystawazorganizowana z okazji 30-lecia powstania Muzeum Manggha jest swoistym hołdem dla Fundatorów Instytucji, Andrzeja Wajdy Krystyny Zachwatowicz-Wajdy . Stanowi opowieść o ich życiu i twórczości, a historia ta prowadzona jest według podziału przestrzeni na dwie linie biograficzne w obrębie których znajduje się siedem rozdziałów - pięć z nich dotyczy kolejno życia prywatnego, początków działalności artystycznej, kina, teatru oraz działalności społecznej. Dwa ostatnie, zamykające wystawę rozdziały stanowią odniesienie do fascynacji japońską sztuką i kulturą oraz do historii powstania Muzeum Manggha. Treść wystawy opiera się na unikatowych materiałach archiwalnych takich jak: dokumenty, scenopisy, dokumentacje spektakli i produkcji filmowych, niepublikowane wcześniej fotografie z prywatnych zbiorów artystów. Całość wzbogacona jest koncepcjami scenografii, kostiumami zaprojektowanymi przez Krystynę Zachwatowicz , notatkami i rysunkami filmowymi Andrzeja Wajdy do projektów filmowych oraz materiałami o charakterze multimedialnym.