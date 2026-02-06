Sophie Turner jako Lara Croft na pierwszych zdjęciach z planu "Tomb Raider"

W angielskim hrabstwie Surrey ruszyły prace nad serialem Prime Video "Tomb Raider" będącym adaptacją gry wideo pod tym samym tytułem. Do sieci wyciekły właśnie pierwsze zdjęcia z planu. Można na nich zobaczyć odtwórczynię głównej roli Sophie Turner.
Sophie Turner jako Lara Croft
Pierwsze informacje o planowanym przez Prime Video aktorskim serialu "Tomb Raider
" pojawiły się w maju 2024 roku. W listopadzie potwierdzono zaangażowanie do głównej roli Turner
. W obsadzie znaleźli sie również m.in. Sigourney Weaver
i Jason Isaacs
. Twórcami serialu są Phoebe Waller Bridge
i Chad Hodge
.
Kim jest Lara Croft? Lara Croft
to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą poznaliśmy w wydanej w 1996 roku grze "Tomb Raider
". Mimo że wywodzi się z arystokratycznej rodziny, bardziej niż obracanie się w wyższych sferach interesuje ją odkrywanie sekretów przeszłości. Podczas swoich ekspedycji odkrywała jedne z najbardziej niebezpiecznych tajemnic i miejsc na świecie. Najbardziej znaną odtwórczynią roli Lary Croft
jest Angelina Jolie
, która wcieliła się w nią w filmach TLara Croft: Tomb Raider
" i "Tomb Raider: Kolebka życia
". W 2018 roku na ekrany trafił reboot serii. Główna rola przypadła Alicii Vikander
.
Skąd znamy Sophie Turner? Sophie Turner
najlepiej znana jest z ról Sansy Stark
w serialu "Gra o tron
" oraz Jean Grey w filmach z serii X-Men ("X-Men: Apocalypse
", "X-Men: Mroczna Phoenix
"). W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Another Me
", "Trzynasta opowieść
", "Zabójcza
", "Zakochany geniusz
" czy "Zróbmy zemstę
". Aktualnie jej filmografię zamyka thriller "Zaufanie
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza serialowym "Tomb Raiderem
" znajdziemy też serial "Steal" i horror "The Dreadful".