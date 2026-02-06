Newsy Seriale Multimedia Sophie Turner jako Lara Croft na pierwszych zdjęciach z planu "Tomb Raider"
Sophie Turner jako Lara Croft na pierwszych zdjęciach z planu "Tomb Raider"

Daily Mail / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Tomb+Raider%22%3A+Sophie+Turner+jako+Lara+Croft+na+nowych+zdj%C4%99ciach+z+planu+serialu-165070
Sophie Turner jako Lara Croft na pierwszych zdjęciach z planu &quot;Tomb Raider&quot;
W angielskim hrabstwie Surrey ruszyły prace nad serialem Prime Video "Tomb Raider" będącym adaptacją gry wideo pod tym samym tytułem. Do sieci wyciekły właśnie pierwsze zdjęcia z planu. Można na nich zobaczyć odtwórczynię głównej roli Sophie Turner.   

Sophie Turner jako Lara Croft










Pierwsze informacje o planowanym przez Prime Video aktorskim serialu "Tomb Raider" pojawiły się w maju 2024 roku. W listopadzie potwierdzono zaangażowanie do głównej roli Turner. W obsadzie znaleźli sie również m.in. Sigourney Weaver i Jason Isaacs. Twórcami serialu są Phoebe Waller Bridge i Chad Hodge.

Kim jest Lara Croft?



Lara Croft to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą poznaliśmy w wydanej w 1996 roku grze "Tomb Raider". Mimo że wywodzi się z arystokratycznej rodziny, bardziej niż obracanie się w wyższych sferach interesuje ją odkrywanie sekretów przeszłości. Podczas swoich ekspedycji odkrywała jedne z najbardziej niebezpiecznych tajemnic i miejsc na świecie. Najbardziej znaną odtwórczynią roli Lary Croft jest Angelina Jolie, która wcieliła się w nią w filmach TLara Croft: Tomb Raider" i "Tomb Raider: Kolebka życia". W 2018 roku na ekrany trafił reboot serii. Główna rola przypadła Alicii Vikander.  

Skąd znamy Sophie Turner?



Sophie Turner najlepiej znana jest z ról Sansy Stark w serialu "Gra o tron" oraz Jean Grey w filmach z serii X-Men ("X-Men: Apocalypse", "X-Men: Mroczna Phoenix"). W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Another Me", "Trzynasta opowieść", "Zabójcza", "Zakochany geniusz" czy "Zróbmy zemstę". Aktualnie jej filmografię zamyka thriller "Zaufanie". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza serialowym "Tomb Raiderem" znajdziemy też serial "Steal" i horror "The Dreadful". 





