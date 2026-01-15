"Tomb Raider": Sophie Turner jako Lara Croft. Godna następczyni Jolie i Vikander?

Trwają prace nad serialem "Tomb Raider". Producenci pochwalili się pierwszym zdjęciem jego gwiazdy – Sophie Turner – w kostiumie. Godna następczyni Angeliny Jolie i Alicii Vikander?
Oto Sophie Turner jako Lara Croft
Pierwsze informacje o planowanym przez Prime Video aktorskim serialu "Tomb Raider
" pojawiły się w maju 2024 roku. W listopadzie potwierdzono zaangażowanie do głównej roli Turner
. Możecie ją zobaczyć w kostiumie na zdjęciu poniżej:
Fot. Jay Maidment / Prime Video
Skąd znamy Sophie Turner?Sophie Turner
najlepiej znana jest z ról Sansy Stark
w serialu "Gra o tron
" oraz Jean Grey w filmach z serii X-Men ("X-Men: Apocalypse
", "X-Men: Mroczna Phoenix
"). W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Another Me
", "Trzynasta opowieść
", "Zabójcza
", "Zakochany geniusz
" czy "Zróbmy zemstę
". Aktualnie jej filmografię zamyka thriller "Zaufanie
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza serialowym "Tomb Raiderem
" znajdziemy też serial "Steal" i horror "The Dreadful".
Kim jest Lara Croft?Lara Croft
to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą poznaliśmy w wydanej w 1996 roku grze "Tomb Raider
". Mimo że wywodzi się z arystokratycznej rodziny, bardziej niż obracanie się w wyższych sferach interesuje ją odkrywanie sekretów przeszłości. Podczas swoich ekspedycji odkrywała jedne z najbardziej niebezpiecznych tajemnic i miejsc na świecie. Najbardziej znaną odtwórczynią roli Lary Croft
jest Angelina Jolie
, która wcieliła się w nią w filmach TLara Croft: Tomb Raider
" i "Tomb Raider: Kolebka życia
". W 2018 roku na ekrany trafił reboot serii. Główna rola przypadła Alicii Vikander
.
Alicia Vikander jako Lara Croft w "Tomb Raiderze" z 2018 roku
Zobacz zwiastun animacji "Tomb Raider: Legenda Lary Croft"
Zrealizowana dla Netfliksa animacja "Tomb Raider: Legenda Lary Croft
" doczekała się dwóch sezonów. Przypominamy zwiastun: