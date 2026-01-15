Newsy Seriale "Tomb Raider": Sophie Turner jako Lara Croft. Godna następczyni Jolie i Vikander?
"Tomb Raider": Sophie Turner jako Lara Croft. Godna następczyni Jolie i Vikander?

Trwają prace nad serialem "Tomb Raider". Producenci pochwalili się pierwszym zdjęciem jego gwiazdy – Sophie Turner – w kostiumie. Godna następczyni Angeliny Jolie i Alicii Vikander?

Oto Sophie Turner jako Lara Croft


Pierwsze informacje o planowanym przez Prime Video aktorskim serialu "Tomb Raider" pojawiły się w maju 2024 roku. W listopadzie potwierdzono zaangażowanie do głównej roli Turner. Możecie ją zobaczyć w kostiumie na zdjęciu poniżej: 

Fot. Jay Maidment / Prime Video

Skąd znamy Sophie Turner?


Sophie Turner najlepiej znana jest z ról Sansy Stark w serialu "Gra o tron" oraz Jean Grey w filmach z serii X-Men ("X-Men: Apocalypse", "X-Men: Mroczna Phoenix"). W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Another Me", "Trzynasta opowieść", "Zabójcza", "Zakochany geniusz" czy "Zróbmy zemstę". Aktualnie jej filmografię zamyka thriller "Zaufanie". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza serialowym "Tomb Raiderem" znajdziemy też serial "Steal" i horror "The Dreadful".

Kim jest Lara Croft?


Lara Croft to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą poznaliśmy w wydanej w 1996 roku grze "Tomb Raider". Mimo że wywodzi się z arystokratycznej rodziny, bardziej niż obracanie się w wyższych sferach interesuje ją odkrywanie sekretów przeszłości. Podczas swoich ekspedycji odkrywała jedne z najbardziej niebezpiecznych tajemnic i miejsc na świecie. Najbardziej znaną odtwórczynią roli Lary Croft jest Angelina Jolie, która wcieliła się w nią w filmach TLara Croft: Tomb Raider" i "Tomb Raider: Kolebka życia". W 2018 roku na ekrany trafił reboot serii. Główna rola przypadła Alicii Vikander.

Alicia Vikander jako Lara Croft w "Tomb Raiderze" z 2018 roku

Zobacz zwiastun animacji "Tomb Raider: Legenda Lary Croft"


Zrealizowana dla Netfliksa animacja "Tomb Raider: Legenda Lary Croft" doczekała się dwóch sezonów. Przypominamy zwiastun: 


