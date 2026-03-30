"Tomb Raider". Prace na planie serialu przerwane

Jak donosi portal Deadline, prace na planie serialu platformy Prime Video "Tomb Raider" zostały wstrzymane. Nieplanowana przerwa potrwa co najmniej dwa tygodnie.
Gwiazda serialu "Tomb Raider" kontuzjowana
Powodem wstrzymania zdjęć jest kontuzja, jakiej doznała Sophie Turner
. Aktorka to oczywiście gwiazda serialu, która wciela się w legendarną Larę Croft
. Lara Croft
to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą poznaliśmy w wydanej w 1996 roku grze "Tomb Raider
". Mimo że wywodzi się z arystokratycznej rodziny, bardziej niż obracanie się w wyższych sferach interesuje ją odkrywanie sekretów przeszłości. Podczas swoich ekspedycji odkrywała jedne z najbardziej niebezpiecznych tajemnic i miejsc na świecie.
Nie jest jasne, czy do kontuzji Turner
doszło podczas prac na planie. Amazon w komunikacie przesłanym do mediów twierdzi jednak, że aktorce nic poważnego się nie stało. Przerwa w zdjęciach to zaś tylko środek ostrożności, który ma dać Turner
czas, by wyleczyć kontuzję i zapobiec poważniejszym problemom w przyszłości.
Oprócz Sophie Turner
w obsadzie serialu "Tomb Raider
" są: Sigourney Weaver
, Jason Isaacs
, Martin Bobb-Semple
, Jack Bannon
, John Heffernan
, Bill Paterson
, Paterson Joseph
, Sasha Luss
, Juliette Motamed
, Celia Imrie
i August Wittgenstein
.
Autorką serialu jest Phoebe Waller-Bridge
. Razem z Chadem Hodge'em
pełni też funkcję showrunnerki.
