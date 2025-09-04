Newsy Seriale Serialowy "Tomb Raider" powstanie! Gwiazda "Gry o tron" jako nowa Lara Croft
Serialowy "Tomb Raider" powstanie! Gwiazda "Gry o tron" jako nowa Lara Croft

Deadline / autor: /
Wygląda na to, że serialowy "Tomb Raider" ma już za sobą twórcze problemy. Jak donosi portal Deadline, Amazon MGM Studios zaakceptowało zaproponowaną przez twórców formę i ekipa już w połowie stycznia wejdzie na plan.

Plotkowano o problemach. Teraz "Tomb Raider" oficjalnie potwierdzony



Serial "Tomb Raider" został zapowiedziany trzy lata temu. Jego twórczynią i showrunnerką miała być Phoebe Waller-Bridge. W listopadzie 2024 roku ogłoszono, że odtwórczynią roli Lary Croft może zostać gwiazda "Gry o tron" Sophie Turner.

01.jpg Getty Images © Marc Piasecki


Od tamtej pory jednak mija już prawie rok, a o serialu Amazon przestał informować. Po sieci zaczęły krążyć ponure doniesienia o zakulisowych problemach. Amazon odrzucał kolejne propozycje fabuły. Wymieniony został nawet cały skład scenarzystów.

Te problemy są już chyba przeszłością. Waller-Bridge pozostała showrunnerką serialu, ale nie będzie piastować tej pozycji samodzielnie. Drugim showrunnerem został Chad Hodge, twórca serialu "Miasteczko Wayward Pines". Ta dwójka plus Jonathan Van Tulleken ("Szōgun") będą także reżyserami poszczególnych odcinków pierwszego sezonu.

Na chwilę obecną nie wiemy nic na temat fabuły. Sama Sophie Turner tak mówi o angażu do roli Lary Croft:

Jestem niezwykle podekscytowana możliwością zagrania Lary Croft. To jest tak bardzo ikoniczna postać, która znaczy bardzo wiele dla bardzo wielu ludzi. Zamierzam dać z siebie wszystko, co mam. Stoi przede mną ogromne wyzwanie podążając śladami Angeliny i Alicii i ich znakomitych kreacji, ale z Phoebe za sterami jesteśmy w bardzo dobrych rękach. Nie mogę się doczekać, by świat poznał to, co przygotowaliśmy.

Zwiastun "Tomb Raider" z 2018 roku, ostatniego aktorskiego projektu o Larze Croft




