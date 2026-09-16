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Robert De Niro zagra legendę sportu?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Tommy+%26+Me%22%3A+Robert+De+Niro+jako+Tommy+Lasorda+Biografia+legendy+Los+Angeles+Dodgers+w+drodze-168623
Robert De Niro zagra legendę sportu?
źródło: Getty Images
autor: Michael Loccisano
W Hollywood trwają prace nad biografią Tommy'ego Lasordy – legendarnego menadżera Los Angeles Dodgers. Film pod roboczym tytułem "Tommy & Me" powstaje dla studia Skydance Sport.

Robert De Niro jako legendarny menadżer?


Według źródeł, na które powołuje się Deadline, rozmowy w sprawie głównej roli prowadzi Robert De Niro. Krzesło reżysera ma zająć Reid Carolin ("Pies"), który pracuje nad scenariuszem wspólnie z George'em Gallo ("Zdążyć przed północą") i Cambronem Clarkiem ("Madden").

GettyImages-1054042526.jpg Getty Images © Ezra Shaw
26 października 2018 roku. Tommy Lasorda wykonuje honorowy pierwszy rzut przed trzecim meczem World Series między Los Angeles Dodgers a Boston Red Sox

Tommy Lasorda (1927–2021) był amerykańskim baseballistą grającym na pozycji miotacza oraz wieloletnim (1976–1996) menadżerem Los Angeles Dodgers. W tym czasie poprowadził drużynę do czterech tytułów mistrza National League oraz dwóch zwycięstw w World Series. W 1997 roku został wprowadzony do Baseballowej Galerii Sław. W 2000 roku, podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney, poprowadził reprezentację USA do zwycięstwa nad uważanymi za faworytów Kubańczykami. Amerykanie zdobyli wówczas złoto.

Ostatnie role Roberta De Niro


Robert De Niro w ostatnich latach zagrał m.in. w "AmsterdamieDavida O. Russella, "Czasie krwawego księżyca" Martina Scorsesego czy zrealizowanym dla Netfliksa miniserialu "Dzień zero". Aktualnie jego filmografię zamyka thriller psychologiczny "Szeptacz" (reż. James Ashcroft). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. komedię "Poznaj swojego teścia" (reż. John Hamburg).

Zobacz zwiastun filmu "Mr. Irrelevant"


W niedzielę Skydance Sports zaprezentowało zwiastun filmu "Mr. Irrelevant" – biografii Johna Tuggle'a, amerykańskiego futbolisty grającego na pozycji biegacza. W roli głównej David Corenswet. Przypominamy zwiastun:


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