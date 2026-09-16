Robert De Niro zagra legendę sportu?

W Hollywood trwają prace nad biografią Tommy'ego Lasordy – legendarnego menadżera Los Angeles Dodgers. Film pod roboczym tytułem "Tommy & Me" powstaje dla studia Skydance Sport.
Robert De Niro jako legendarny menadżer?
Według źródeł, na które powołuje się Deadline, rozmowy w sprawie głównej roli prowadzi Robert De Niro
. Krzesło reżysera ma zająć Reid Carolin
("Pies
"), który pracuje nad scenariuszem wspólnie z George'em Gallo ("Zdążyć przed północą
") i Cambronem Clarkiem
("Madden
").
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26 października 2018 roku. Tommy Lasorda wykonuje honorowy pierwszy rzut przed trzecim meczem World Series między Los Angeles Dodgers a Boston Red SoxTommy Lasorda
(1927–2021) był amerykańskim baseballistą grającym na pozycji miotacza oraz wieloletnim (1976–1996) menadżerem Los Angeles Dodgers. W tym czasie poprowadził drużynę do czterech tytułów mistrza National League oraz dwóch zwycięstw w World Series. W 1997 roku został wprowadzony do Baseballowej Galerii Sław. W 2000 roku, podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney, poprowadził reprezentację USA do zwycięstwa nad uważanymi za faworytów Kubańczykami. Amerykanie zdobyli wówczas złoto.
Ostatnie role Roberta De NiroRobert De Niro
w ostatnich latach zagrał m.in. w "Amsterdamie
" Davida O. Russella
, "Czasie krwawego księżyca
" Martina Scorsesego
czy zrealizowanym dla Netfliksa miniserialu "Dzień zero
". Aktualnie jego filmografię zamyka thriller psychologiczny "Szeptacz
" (reż. James Ashcroft
). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. komedię "Poznaj swojego teścia
" (reż. John Hamburg
).
Zobacz zwiastun filmu "Mr. Irrelevant"
W niedzielę Skydance Sports zaprezentowało zwiastun filmu "Mr. Irrelevant
" – biografii Johna Tuggle'a
, amerykańskiego futbolisty grającego na pozycji biegacza. W roli głównej David Corenswet
. Przypominamy zwiastun: