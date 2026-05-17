Newsy Filmy Autor "Manchester by the Sea" powraca z nowym filmem. W obsadzie m.in. Adam Driver
Filmy

Autor "Manchester by the Sea" powraca z nowym filmem. W obsadzie m.in. Adam Driver

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Tomorrow+Is+a+Drag%22%3A+Kenneth+Lonergan+powraca+z+nowym+filmem.+W+obsadzie+m.in.+Adam+Driver-166637
Autor &quot;Manchester by the Sea&quot; powraca z nowym filmem. W obsadzie m.in. Adam Driver
źródło: Getty Images
autor: Rodin Eckenroth
Kenneth Lonergan, autor nagrodzonego dwoma Oscarami dramatu "Manchester by the Sea", powraca po dekadzie milczenia z nowym filmem. "Tomorrow Is a Drag" z Adamem Driverem w jednej z głównych ról już teraz zapowiada się jako jeden z najgorętszych tytułów prezentowanych podczas tegorocznych targów filmowych w Cannes.

"Tomorrow Is a Drag": co wiemy o filmie?



W obsadzie filmu znaleźli się także Aubrey Plaza, Vanessa Kirby oraz Matthew Broderick. Fabuła pozostaje na razie tajemnicą. Wszystko wskazuje na to, że Lonergan ponownie sięgnie po charakterystyczne dla siebie połączenie melancholii, humoru oraz intymnego studium postaci. 

GettyImages-645842858.jpg Getty Images © Jason LaVeris


Producentką "Tomorrow Is a Drag" jest Sara Murphy, w której CV znajdziemy m.in. oscarową "Jedną bitwę po drugiej" oraz "Kopnęłabym cię, gdybym mogła". Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią tego roku w Nowym Jorku.

Lonergan miał już okazję pracować z Adamem Driverem przy off-broadwayowskiej sztuce "Hold On to Me Darling". Reżyser ponownie spotka się także na planie z Matthew Broderickiem - aktor występował wcześniej w jego filmach "Margaret" i "Możesz na mnie liczyć", a także w przedstawieniu "The Starry Messenger".

Zwiastun filmu "Manchester by the Sea"



Powiązane artykuły Matthew Broderick

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Wiemy już, w jakim blockbusterze zagra James Franco

Seriale

Twórca "The Boys" o Homelanderze w finale. Uwaga, spoilery!

5 komentarzy
Filmy

"Obsesja" rozpocznie nowy cykl horrorów?

3 komentarze
VOD Filmy

"Panna młoda!" w HBO Max. Data premiery ujawniona

1 komentarz

Filmy z Korei Południowej w Kinie Iluzjon

Filmy

Czy to on zagra nowego Jamesa Bonda?

17 komentarzy

CANNES 2026: Recencja debiutu reżyserskiego Johna Travolty

4 komentarze