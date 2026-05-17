Autor "Manchester by the Sea" powraca z nowym filmem. W obsadzie m.in. Adam Driver

Kenneth Lonergan, autor nagrodzonego dwoma Oscarami dramatu "Manchester by the Sea", powraca po dekadzie milczenia z nowym filmem. "Tomorrow Is a Drag" z Adamem Driverem w jednej z głównych ról już teraz zapowiada się jako jeden z najgorętszych tytułów prezentowanych podczas tegorocznych targów filmowych w Cannes.
"Tomorrow Is a Drag": co wiemy o filmie?
W obsadzie filmu znaleźli się także Aubrey Plaza
, Vanessa Kirby
oraz Matthew Broderick
. Fabuła pozostaje na razie tajemnicą. Wszystko wskazuje na to, że Lonergan
ponownie sięgnie po charakterystyczne dla siebie połączenie melancholii, humoru oraz intymnego studium postaci.
Producentką "Tomorrow Is a Drag" jest Sara Murphy
, w której CV znajdziemy m.in. oscarową "Jedną bitwę po drugiej
" oraz "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
". Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią tego roku w Nowym Jorku. Lonergan
miał już okazję pracować z Adamem Driverem
przy off-broadwayowskiej sztuce "Hold On to Me Darling". Reżyser ponownie spotka się także na planie z Matthew Broderickiem
- aktor występował wcześniej w jego filmach "Margaret
" i "Możesz na mnie liczyć
", a także w przedstawieniu "The Starry Messenger".
