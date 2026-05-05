Dominic Sessa jako Anthony Bourdain na pierwszych zdjęciach z filmu "Tony"

A24 pokazało pierwsze materiału z filmu "Tony" - zapowiadanej biografii słynnego kucharza Anthony'ego Bourdaina, którego na ekranie spotretuje Dominic Sessa.
O czym opowie biografia Bourdaina?
Znany m.in. z "Przesilenia zimowego
" aktor wciela się w dziewiętnastoletniego Bourdaina na początku jego kariery. Opublikowany plakat oraz zdjęcia pokazują bohatera pracującego w restauracji w Provincetown w stanie Massachusetts.
W obsadzie znaleźli się także Antonio Banderas
, Emilia Jones
oraz Leo Woodall
. Za reżyserię odpowiada Matt Johnson
, który jest też współtwórcą scenariusza. Twórcy podkreślają, że "Tony
" nie będzie klasyczną biografią. Film skupi się na jednym, przełomowym okresie życia bohatera (lecie 1975) ukazując, jak młody Bourdain
odkrywa swoją pasję do gotowania.
Projekt uzyskał aprobatę rodziny i spadkobierców Bourdaina
. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że film nie próbuje podsumować całego życia kucharza, lecz przedstawić jego złożoność i początki drogi, która podążał przez kolejne lata. Produkcja pokaże wartości, które ukształtowały przyszłą gwiazdę kulinariów - ciekawość świata, pokorę i potrzebę ciągłego uczenia się.
Premiera "Tony'ego
" planowana jest na sierpień, choć dokładna data nie została jeszcze ogłoszona. Jeszcze dziś do sieci powinien trafić zwiastun filmu.
