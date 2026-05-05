Newsy Filmy Dominic Sessa jako Anthony Bourdain na pierwszych zdjęciach z filmu "Tony"
Filmy

Dominic Sessa jako Anthony Bourdain na pierwszych zdjęciach z filmu "Tony"

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Tony%22%3A+Dominic+Sessa%2C+Leo+Woodall%2C+Antonio+Banderas+na+zdj%C4%99ciach+z+biografii+Anthony%27ego+Bourdaina-166419
Dominic Sessa jako Anthony Bourdain na pierwszych zdjęciach z filmu &quot;Tony&quot;
A24 pokazało pierwsze materiału z filmu "Tony" - zapowiadanej biografii słynnego kucharza Anthony'ego Bourdaina, którego na ekranie spotretuje Dominic Sessa.

O czym opowie biografia Bourdaina?






Znany m.in. z "Przesilenia zimowego" aktor wciela się w dziewiętnastoletniego Bourdaina na początku jego kariery. Opublikowany plakat oraz zdjęcia pokazują bohatera pracującego w restauracji w Provincetown w stanie Massachusetts.

W obsadzie znaleźli się także Antonio Banderas, Emilia Jones oraz Leo Woodall. Za reżyserię odpowiada Matt Johnson, który jest też współtwórcą scenariusza. Twórcy podkreślają, że "Tony" nie będzie klasyczną biografią. Film skupi się na jednym, przełomowym okresie życia bohatera (lecie 1975) ukazując, jak młody Bourdain odkrywa swoją pasję do gotowania. 

Projekt uzyskał aprobatę rodziny i spadkobierców Bourdaina. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że film nie próbuje podsumować całego życia kucharza, lecz przedstawić jego złożoność i początki drogi, która podążał przez kolejne lata. Produkcja pokaże wartości, które ukształtowały przyszłą gwiazdę kulinariów - ciekawość świata, pokorę i potrzebę ciągłego uczenia się.


Premiera "Tony'ego" planowana jest na sierpień, choć dokładna data nie została jeszcze ogłoszona. Jeszcze dziś do sieci powinien trafić zwiastun filmu. 

"Przesilenie zimowe" - zwiastun



Powiązane artykuły Anthony Bourdain

Zobacz wszystkie artykuły

Tony  (2026)

 Tony

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Nocny agent kończy służbę

Inne Filmy

Obama i Trump uczcili Star Wars Day. Kto zrobił to lepiej?

Filmy

"Kod zła 2" nadchodzi! Jest data premiery

1 komentarz
Inne Filmy

Met Gala 2026: gwiazdy i ich imponujące kreacje [GALERIA]

4 komentarze
Inne Filmy

Stał się cud! Blake Lively i Justin Baldoni dogadali się

4 komentarze
Filmy Wideo

"Odyseja". Jest nowy zwiastun! Tak Christopher Nolan ożywił mit

28 komentarzy
Filmy Wideo

Mandalorianin i Grogu świętują May the Fourth. Oto nowy zwiastun

11 komentarzy