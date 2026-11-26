"Top Gear" powraca na antenę BBC, a gospodarzem nowej odsłony motoryzacyjnego programu zostanie Gordon Ramsay, znany szef kuchni i miłośnik samochodów. Premiera została zaplanowana na 2028 rok.
Ramsay chce przyciągnąć nowe pokolenie widzów
Brytyjski format nie był emitowany od 2022 roku. Przerwę wymusił wypadek na planie, w którym uczestniczył Andrew Flintoff. Były krykiecista doznał poważnych obrażeń twarzy i żeber, gdy prowadzony przez niego samochód bez dachu przewrócił się na torze testowym programu.
Nowa seria powstanie dla BBC Studios. Ramsay
ma poprowadzić grupę nowych współprowadzących przez motoryzacyjne przygody, wymagające testy i widowiskowe wyczyny. Twórcy zapowiadają, że nie zabraknie opowieści o samochodach, niezwykłych maszynach i charakterystycznego dla "Top Gear
" chaosu.
Zdjęcia rozpoczną się w 2027 roku. Ekipa będzie pracować zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w innych częściach świata. Bazą programu ponownie zostanie słynny tor testowy Top Gear w Dunsfold Aerodrome w hrabstwie Surrey. Do nowej serii powróci również Stig, tajemniczy kierowca testowy. Ramsay
nie jest nowicjuszem w "Top Gear
". Wystąpił w programie trzykrotnie: w 2002, 2006 i 2017 roku. Za każdym razem pokonywał okrążenie toru, a jego najlepszy wynik - 1 minuta i 46,3 sekundy za kierownicą Chevroleta Lacetti - dał mu siódme miejsce w tabeli "Star in a Reasonably Priced Car". Szef kuchni przyznał, że jego fascynacja motoryzacją zaczęła się już w dzieciństwie, gdy mieszkał niedaleko Silverstone i zakradał się na tor, by zobaczyć wyścigi. Jak zapowiada, nowa odsłona "Top Gear
" ma zachować ducha nieprzewidywalności i rozrywki, a jednocześnie zyskać świeżą energię, która przyciągnie kolejne pokolenie widzów.