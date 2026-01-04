Newsy Filmy "Top Gun: Maverick" wygrywa proces. Według sądu nie naruszono praw autorskich
Filmy

"Top Gun: Maverick" wygrywa proces. Według sądu nie naruszono praw autorskich

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Top+Gun%3A+Maverick%22+wygrywa+proces.+Wed%C5%82ug+s%C4%85du+nie+naruszono+praw+autorskich-164575
&quot;Top Gun: Maverick&quot; wygrywa proces. Według sądu nie naruszono praw autorskich
źródło: Materiały prasowe
Ilu było ojców sukcesu "Top Gun: Maverick"? Po premierze filmu pojawił się szereg pozwów od twórców, którzy uznali, że ich wkład w film nie został należycie doceniony. Jedna z takich skarg została właśnie odrzucona przez Sąd Apelacyjny. Tom Cruise i spółka mogą zatem spokojnie szykować trzecią część serii.
   

Twórcy "Top Gun: Maverick" oczyszczeni z zarzutów



1082507_2.7.jpg


Trzy lata temu studio Paramount zostało oskarżone o naruszenie praw autorskich przez spadkobierców Ehuda Yonaya, dziennikarza, który w 1983 roku napisał artykuł "Top Guns" dla nieistniejącego dziś magazynu "California". Tekst posłużył za inspirację dla pierwszego "Top Gun".

Shosh Yonay i Yuval Yonay, wdowa i syn Yonaya, twierdzą, że prawa do artykułu wróciły do nich w styczniu 2020 roku i film "Top Gun: Maverick", który wszedł do kin w 2022 roku, stanowi w związku z tym naruszenie. Zdaniem spadkobierców dziennikarza studio Paramount, Tom Cruise i Jerry Bruckheimer nie mieli praw do realizacji sequela.
   
Kapituła złożona z trójki sędziów federalnych uznała jednak, że "Maverick" nie zawiera wystarczająco elementów wspólnych z oryginalnym artykułem Yonaya. Nasz panel podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji, skomentował Eric D. Miller, sędzia Sądu Apelacyjnego Dziewiątego Okręgu. Uznaliśmy, że brakuje podobieństw w chronionych prawem elementach artykułu.
   
Według toku rozumowania kapituły, im dokładniej dziennikarz uchwyci prawdę, tym słabiej jest chroniony, skomentował prawnik Marc Toberoff, który złożył pozew. Ta decyzja narusza doktrynę prawa autorskiego w sposób, który zagraża twórcom w każdym medium i jest niepokojąca zwłaszcza w epoce sztucznej inteligencji.

"Top Gun: Maverick" – zwiastun




O czym opowiada "Top Gun: Maverick"?



Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji. 

Powiązane artykuły Top Gun: Maverick

Zobacz wszystkie artykuły

Top Gun: Maverick  (2022)

 Top Gun: Maverick

Top Gun  (1986)

 Top Gun

Top Gun  (1986)

 Top Gun

Top Gun: Guts & Glory  (1993)

 Top Gun: Guts & Glory

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Netflix przejmuje Warner Bros., a co robi James Gunn? Modli się

16 komentarzy
Filmy

DiCaprio pyta: macie wciąż apetyt na kino?

21 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

"Jedna bitwa po drugiej" z pierwszymi nagrodami w 2026 roku

18 komentarzy
Gry

Cena tej gry wzrosła o ponad 1000%. Dlaczego?

8 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Finał "Stranger Things" hitem... kinowym

7 komentarzy
Filmy

Czy Paul Mescal gra ostatnio za często? Tak twierdzi

17 komentarzy
Inne Filmy

Netflix ma złą wiadomość dla kin

118 komentarzy