"Top Gun: Maverick" wygrywa proces. Według sądu nie naruszono praw autorskich

Ilu było ojców sukcesu "Top Gun: Maverick"? Po premierze filmu pojawił się szereg pozwów od twórców, którzy uznali, że ich wkład w film nie został należycie doceniony. Jedna z takich skarg została właśnie odrzucona przez Sąd Apelacyjny. Tom Cruise i spółka mogą zatem spokojnie szykować trzecią część serii.
Twórcy "Top Gun: Maverick" oczyszczeni z zarzutów Trzy lata temu studio Paramount zostało oskarżone o naruszenie praw autorskich przez spadkobierców Ehuda Yonaya, dziennikarza, który w 1983 roku napisał artykuł "Top Guns" dla nieistniejącego dziś magazynu "California".
Tekst posłużył za inspirację dla pierwszego "Top Gun
".
Shosh Yonay i Yuval Yonay, wdowa i syn Yonaya
, twierdzą, że prawa do artykułu wróciły do nich w styczniu 2020 roku i film "Top Gun: Maverick
", który wszedł do kin w 2022 roku, stanowi w związku z tym naruszenie. Zdaniem spadkobierców dziennikarza studio Paramount, Tom Cruise
i Jerry Bruckheimer
nie mieli praw do realizacji sequela. Kapituła złożona z trójki sędziów federalnych uznała jednak, że "Maverick" nie zawiera wystarczająco elementów wspólnych z oryginalnym artykułem Yonaya. Nasz panel podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji
, skomentował Eric D. Miller, sędzia Sądu Apelacyjnego Dziewiątego Okręgu. Uznaliśmy, że brakuje podobieństw w chronionych prawem elementach artykułu. Według toku rozumowania kapituły, im dokładniej dziennikarz uchwyci prawdę, tym słabiej jest chroniony
, skomentował prawnik Marc Toberoff, który złożył pozew. Ta decyzja narusza doktrynę prawa autorskiego w sposób, który zagraża twórcom w każdym medium i jest niepokojąca zwłaszcza w epoce sztucznej inteligencji.
"Top Gun: Maverick" – zwiastun
O czym opowiada "Top Gun: Maverick"?
Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise
) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller
) o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.