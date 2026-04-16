"Top Gun 3" gotowy do startu? Paramount potwierdza realizację projektu!

&quot;Top Gun 3&quot; gotowy do startu? Paramount potwierdza realizację projektu!
Dla takich wieści śledzi się CinemaCon. Prosto z Las Vegas przychodzi do nas oficjalne potwierdzenie rozpoczęcia prac nad filmem "Top Gun 3" – kontynuacją kasowego hitu, jakim w 2022 roku okazał się "Top Gun: Maverick". Producenci zaznaczają, że obok wojskowych samolotów w projekcie wyląduje także Tom Cruise, po raz kolejny wchodzący w buty swojego kultowego bohatera, komandora Pete'a Mitchella.



"Top Gun 3" – co wiemy?



Poza powrotem Toma Cruise'a przedstawiciele studia Paramount potwierdzili także zaangażowanie w projekt Jerry'ego Bruckheimera – legendarnego producenta obu "Top Gunów". Nad scenariuszem ponownie pracuje też Ehren Kruger, który według doniesień już od jakiegoś czasu pisze nowe linijki dla Mavericka, Roostera (Miles Teller) i Hangmana (Glen Powell).

Poza powyższymi informacjami współkierujący działem filmowym wytwórni Paramount Josh Greenstein był raczej oszczędny w słowach. Z prezentacji nie dowiedzieliśmy się, czego dotyczyć będzie fabuła filmu ani jakich dodatków obsadowych możemy spodziewać się w filmowej kontynuacji "Top Guna". Nie jest także jasne, czy na stołek reżyserski powróci Joseph Kosinski, czy może zostanie zastąpiony przez kogoś innego.



"Top Gun: Maverick" – wielki przebój kinowy



Przypomnijmy, że droga powrotu do marki "Top Gun" nie była łatwa. Kinowy debiut "Mavericka" był wielokrotnie przekładany. Pierwotnie film miał trafić na ekrany w lipcu 2019 roku. Producenci byli jednak zmuszeni przesunąć datę premiery na czerwiec 2020 z powodu przeciągających się prac nad powietrznymi scenami. Kolejne opóźnienia wymusiła pandemia koronawirusa. Ostatecznie film wylądował w kinach 27 maja 2022 i z miejsca stał się wielkim przebojem. Łączne wpływy z box office'u wyniosły blisko półtora miliarda dolarów.   

"Top Gun: Maverick" to kontynuacja megahitu "Top Gun" z 1986 roku. Grany przez Cruise'a Pete Mitchell przygotowuje grupę młodych pilotów do udziału w niebezpiecznej misji. Jednym z podopiecznych bohatera jest porucznik Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jego zmarłego przed laty przyjaciela.      

Film wyreżyserował Joseph Kosiński ("TRON: Dziedzictwo", "Niepamięć") według scenariusza Ehrena Krugera, Erica Warrena Singera i Christophera McQuarrie'ego. W obsadzie "Top Gun: Maverick" znaleźli się także Jennifer Connelly, Lewis Pullman, Val Kilmer, Jon Hamm i Ed Harris.

