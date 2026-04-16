"Top Gun 3" gotowy do startu? Paramount potwierdza realizację projektu!

Dla takich wieści śledzi się CinemaCon. Prosto z Las Vegas przychodzi do nas oficjalne potwierdzenie rozpoczęcia prac nad filmem "Top Gun 3" – kontynuacją kasowego hitu, jakim w 2022 roku okazał się "Top Gun: Maverick". Producenci zaznaczają, że obok wojskowych samolotów w projekcie wyląduje także Tom Cruise, po raz kolejny wchodzący w buty swojego kultowego bohatera, komandora Pete'a Mitchella.
"Top Gun 3" – co wiemy?
Poza powrotem Toma Cruise'a
przedstawiciele studia Paramount potwierdzili także zaangażowanie w projekt Jerry'ego Bruckheimera
– legendarnego producenta obu "Top Gunów
". Nad scenariuszem ponownie pracuje też Ehren Kruger
, który według doniesień już od jakiegoś czasu pisze nowe linijki dla Mavericka, Roostera (Miles Teller
) i Hangmana (Glen Powell
).
Poza powyższymi informacjami współkierujący działem filmowym wytwórni Paramount Josh Greenstein był raczej oszczędny w słowach. Z prezentacji nie dowiedzieliśmy się, czego dotyczyć będzie fabuła filmu ani jakich dodatków obsadowych możemy spodziewać się w filmowej kontynuacji "Top Guna
". Nie jest także jasne, czy na stołek reżyserski powróci Joseph Kosinski
, czy może zostanie zastąpiony przez kogoś innego.
"Top Gun: Maverick" – wielki przebój kinowy
Przypomnijmy, że droga powrotu do marki "Top Gun
" nie była łatwa. Kinowy debiut "Mavericka
" był wielokrotnie przekładany. Pierwotnie film miał trafić na ekrany w lipcu 2019 roku. Producenci byli jednak zmuszeni przesunąć datę premiery na czerwiec 2020 z powodu przeciągających się prac nad powietrznymi scenami. Kolejne opóźnienia wymusiła pandemia koronawirusa. Ostatecznie film wylądował w kinach 27 maja 2022 i z miejsca stał się wielkim przebojem. Łączne wpływy z box office'u wyniosły blisko półtora miliarda dolarów.
"Top Gun: Maverick
" to kontynuacja megahitu "Top Gun
" z 1986 roku. Grany przez Cruise'a
Pete Mitchell przygotowuje grupę młodych pilotów do udziału w niebezpiecznej misji. Jednym z podopiecznych bohatera jest porucznik Bradley Bradshaw (Miles Teller
), syn jego zmarłego przed laty przyjaciela.
Film wyreżyserował Joseph Kosiński
("TRON: Dziedzictwo
", "Niepamięć
") według scenariusza Ehrena Krugera
, Erica Warrena Singera
i Christophera McQuarrie'ego
. W obsadzie "Top Gun: Maverick
" znaleźli się także Jennifer Connelly
, Lewis Pullman
, Val Kilmer, Jon Hamm
i Ed Harri
s.
