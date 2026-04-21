"Top Gun 3" bez reżysera! Kto zastąpi Josepha Kosinskiego?

Podczas CinemaConu Paramount oficjalnie potwierdził plany realizacji "Top Gun 3". Z kolei Tom Cruise ogłosił, że do kin wrócą dwie pierwsze części. Wydawać by się więc mogło, że wszystko jest cacy. Tak jednak nie jest.
Joseph Kosinski nie nakręci "Top Gun 3"
Jak donosi portal Puck News, film rzeczywiście powstanie, jednak bez autora sukcesu dwójki u sterów. Reżyser "Top Gun: Maverick" Joseph Kosinski nie stanie za kamerą "Top Gun 3"
, choć niemal wszyscy liczyli na jego powrót.
Niestety na drodze stanęły inne projekty. Paramount chce bowiem realizacji "Top Gun 3"
tak szybko, jak to tylko możliwe. Tymczasem Kosinski
ma już zajęte najbliższe miesiące. Do nakręcenia ma film o UFO dla Apple'a oraz nowe "Miami Vice
" dla studia Universal.
Paramount i producent Jerry Bruckheimer
podobno już zaczęli kontaktować się potencjalnymi następcami Kosinskiego.
Z kim dokładnie, tego na razie nikt głośno nie mówi.
Tymczasem podobno prace nad scenariuszem są już na ukończeniu. Nad tekstem pracują Ehren Kruger
i Christopher McQuarrie
.
W obsadzie "Top Gun 3"
pojawi się nie tylko Tom Cruise
, ale również Miles Teller
i Glen Powell
.
