"Top Gun 3". Są kandydaci na stanowisko reżysera
The InSneider / autor:
W kwietniu Puck News potwierdziło to, czego bali się wszyscy fani - Joseph Kosinski jest tak zajętym reżyserem, że nie będzie w stanie nakręcić w najbliższym czasie widowiska "Top Gun 3". Paramount nie chce czekać i podobno już szuka następcy. Teraz Jeff Sneider twierdzi, że są już pierwsi kandydaci na stanowisko reżysera.

Kto wyreżyseruje "Top Gun 3"? Pierwsze nazwiska



"Top Gun: Maverick" zarobił w kinach 1,5 mld dolarów. To czyni z niego jeden z największych kasowych hitów Paramount Pictures. Nic więc dziwnego, że studio chce realizacji trzeciej części. Plany te zostały oficjalnie potwierdzone na niedawnym CinemaConie.

Joseph Kosinski ma jednak w planach "Miami Vice '85" oraz film o UFO dla Apple'a. Kto go zastąpi? Jeff Sneider twierdzi, że zna kandydatów na stanowisko reżysera. Oto oni:

Jon M. Chu, reżyser dwuczęściowego musicalu "Wicked"

Joachim Rønning, reżyser widowiska "TRON: Ares"

Jeff Sneider jest pewien, że "Top Gun 3" nie nakręci Christopher McQuarrie. Reżyser kilku filmów z Tomem Cruise'em pracuje co prawda nad filmem, ale tylko jako współscenarzysta pomagając Ehrenowi Krugerowi.

Oficjalna decyzja w sprawie reżyser "Top Gun 3" spodziewana jest w ciągu najbliższych miesięcy.

Powiązane artykuły Joachim Rønning

Zobacz wszystkie artykuły

Top Gun 3  (2028)

 Top Gun 3

Top Gun: Maverick  (2022)

 Top Gun: Maverick

Top Gun  (1986)

 Top Gun

Top Gun  (1986)

 Top Gun

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

Kinowy numer 1 roku wkrótce na VOD

1 komentarz
Filmy

Chrystus zmartwychwstał! Mel Gibson skończył zdjęcia do sequeli "Pasji"

13 komentarzy
VOD Filmy

Największy francuski hit Netfliksa wraca

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Spotkanie z Mają Ostaszewską wokół wystawy "Wajda. W stulecie urodzin"

Netflix podnosi ceny. Ile za pakiet podstawowy?

43 komentarze
Inne Filmy

W marcu dostał Oscara. Już go nie ma

16 komentarzy
Seriale

"Hoży doktorzy" wracają z nowym sezonem

2 komentarze