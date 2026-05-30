Co po "Terrifierze"? Tortury potępionych. Damien Leone ma nowy projekt

Już jesienią klaun Art uderzy ponownie. "Terrifier 4" zapowiadany jest jako ostatnia część cyklu. Jakie plany na przyszłość ma Damien Leone?
Co po "Terrifierze"? Nowy projekt Damiena Leone
Jak podaje The Hollywood Reporter, twórca "Terrifiera
" ma już nowy projekt: horror pod obiecującym tytułem "Tortures of the Damned
". Leone
(na zdjęciu poniżej) napisze scenariusz, wyreżyseruje i wyprodukuje film wspólnie z Samem Raimim
i Robem Tapertem
, którzy będą reprezentować swoje studio Ghost House.
Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Według źródeł The Hollywood Reporter "Tortures of the Damned
" ma być utrzymane w zupełnie innym tonie niż "Terrifier
", planowany jest także większy budżet. Leone zajmie się nim po zakończeniu prac nad "Terrifierem 4
", który aktualnie jest na etapie preprodukcji.
Kim jest Damien Leone?Damien Leone
rozpoczął karierę jako charakteryzator i twórca praktycznych efektów specjalnych (pracował m.in. przy dramacie "Love
" i thrillerze sci-fi "Zenith
" Vladana Nikolica
, horrorze "The Black Water Vampire
" Evana Tramela
, horrorze fantasy "Day of the Mummy
" Johnny'ego Tabora
czy thrillerze gangsterskim "Laugh Killer Laugh
" Kamala Ahmeda
). Największą sławę zyskał jako twórca "Terrifiera
). Największą sławę zyskał jako twórca "Terrifiera" – ultrabrutalnej franczyzy, której bohaterem jest morderczy klaun Art. Druga część, zrealizowana za zaledwie 250 tysięcy dolarów, przyniosła 11 milionów dolarów zysku, stając się box office'ową sensacją. Film miał być tak przerażający, że widzowie o słabych nerwach (i żołądkach) mdleli i wymiotowali w trakcie seansów. Ku uciesze twórcy podobne reakcje wywołała kolejna część.
Filmografię Leone zamyka aktualnie "Terrifier 3
", który trafił na ekrany w 2024 roku. Klaun Art, tradycyjnie działający w Halloween, tym razem uderzył w Boże Narodzenie. Przypominamy zwiastun: